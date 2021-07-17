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不堪性侵院童官司巨額索賠 康州天主教會聲請破產

記者張聲肇／綜合報導
康州諾維奇天主教教區承受不起1990年代性虐待院童的索賠官司，已向聯邦法院聲請破產保護。(WFSB電視台截圖)
康州諾維奇天主教教區承受不起1990年代性虐待院童的索賠官司，已向聯邦法院聲請破產保護。(WFSB電視台截圖)

康乃狄克州諾維奇教區(Diocese of Norwich)天主教會承受不起1990年代性虐待院童的索賠官司，15日向聯邦法院聲請破產

諾維奇教區提交法院的文件顯示，應付完50名至99名原告索賠後，估計將欠下5000萬元到1億元債務，目前已有60名前聖約翰學校住院學生提告，索賠額超過教會財務支付能力。

該教區主教柯特( Michael R Cote)說，如果不聲請破產保護，就無法保證每個索賠者獲得公平的賠款，而教區在支付訴訟費用之餘，需保留必要經費，繼續經營幾個重要的教會。

該教區目前總資產估計在1000萬元和5000萬元之間；柯特說，教區轄下的教會、墓園、學校和宗教社團不在破產保護範圍，因此這些官司不會對這些單位的聘僱人員、薪資及福利以及退休人員待遇，產生衝擊。

他表示，聲請破產等於暫時中止所有民事程序、判決、糾集行動及相關法律行動，預期聯邦破產法院將訂出個人與組織控告教區的截止日；教區總負債額多少，要看索賠截止日前，提告人數多寡。

諾維奇教區成立於1953年，信眾約22萬8000人，是康州最小的教區，範圍函括新倫敦等四郡和紐約州漁人島。

2018年，24人對教區及當時主教萊禮( Daniel Reilly)提告，稱他們在1990年代在聖約翰山學校當住校生時，遭兩名基督教神父愛撫、強姦、行非生殖性的性行為，如自慰、互相手淫、口交、肛交等。

被害人當時是11歲到15歲，被當時的兒童與家庭廳及法院判交感化的少年，該廳現已不存在，不在被告之列。

諾維奇教區是近年來美國第31個聲請破產保護的天主教組織，到今年5月為止，19個破產後，重整成功，11個較晚聲請破產的組織，目前仍在重整，結果有待觀察。

2019年，諾維奇教區另處理了1953年以後43名傳教士涉嫌性虐待未成年青少年案，付出770萬元與受害人和解。

破產 紐約州 美國

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