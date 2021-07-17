我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增本土確診8例、1死 陳時中：三級警戒降級機會大

疫情打斷歸期 加州華人進退兩難 來美小住數月變2年

福特3款車有安全問題 召回80多萬輛

記者張聲肇／綜合報導
福特三款汽車有安全問題，北美召回80萬輛。(美聯社)
福特三款汽車有安全問題，北美召回80萬輛。(美聯社)

福特(Ford)公司生產的三款汽車有安全問題，宣布在北美大規模召回。

第一款是2013年到2017年間芝加哥裝配廠和俄國艾拉布加(Elabuga )裝配廠生產的「探險家」(Ford Explorer)，約有77萬4696輛；出問題的車子開動時會產生金屬摩擦聲，後輪失去平準，降低方向盤控制力，增加撞車的風險。

有這毛病的探險家車，北美有56萬6152輛，中國有近6萬輛，國際市場2萬5000多輛，歐洲1萬3000多輛，南美190輛；北美廠商將於下月23日起通知客戶前去檢查，視情況修理或換新零件。

第二款是2020-2021年出產的F-350超重量級(Super Duty)小卡車，需要召回的是6.7公升引擎型，可能出現後輪駕駛桿斷裂，高速行駛時會震動或搖動，加速時會顫抖。如果排檔斷裂，行駛中的車子可能失去動力，沒拉上停車剎車的話，會失去傳動停車功能，增加碰撞的風險。

有這問題的小卡車均為2020年8月6日到2021年5月15日之間，在福特肯塔基卡車工廠所生產，北美有3萬4855輛，其餘都在國際市場。福特說，目前為止，還沒聽到有這問題造成的事故或傷亡，車主從8月16日起，會收到回廠檢查、修復通知。

第三款要召回的是2020-2021年型林肯航空員( Lincoln Aviator)3.0公升引擎轎車，因電池線路可能接觸到冷氣壓縮機的滑輪，日久之後，摩擦電路絕緣體，碰到電池的陽極線，造成短路，甚至起火。

這批問題車4萬零995輛，其中北美有3萬6258輛，國際市場有2601輛，中國有2136輛，生產地是芝加哥裝配廠；福特說目前為止，也未聞相關事故或傷亡。客戶7月30日起會收到回廠通知。

中國 芝加哥 汽車

上一則

6名女醫生控主管性侵 耶魯大學醫學院庭外和解

下一則

郵輪旅遊復甦 麗晶七海郵輪「環球之旅」3小時搶光光

延伸閱讀

投資汽車股 通用較福特吃香

投資汽車股 通用較福特吃香
財經簡訊

財經簡訊
全美最速警車是誰? Ford F-150 Police Responder奪冠

全美最速警車是誰? Ford F-150 Police Responder奪冠
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

「微軟」創辦人比爾蓋茲(右)上周末在一場問答活動上，為與妻子梅琳達‧蓋茲離婚而自責，並曾一度哽咽。結婚27年的蓋茲夫婦2017年4月被捕捉到的這個畫面已成追憶。(美聯社)

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了

2021-07-13 20:01
西雅圖女醫師把尿布丟入機艙廁所垃圾桶遭到禁飛黑名單。美聯社

把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

2021-07-13 12:05
加州通過3500萬美元的基本收入法案，每月將無條件提供生活支票給當地居民。（路透）

全美首例 加州通過「保障收入法」 合格者月領千元

2021-07-15 23:31
明尼蘇達州凱勒爾湖(Keller Lake)出現被放生後體積異常變大的巨無霸金魚，嚴重影響水質及湖中生態。圖取自勃恩斯維爾市政府(City of Burnsville)推特帳號

華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩

2021-07-12 10:20
密蘇里州一對夫婦，遲遲未接種新冠疫苗，結果雙雙染疫。(臉書圖片)

密蘇里州疫情惡化…夫婦稱「打疫苗非優先考量」 雙雙染疫

2021-07-09 22:41
Delta變種病毒的入侵，使全美的新增確診病例數字，已連續四天破2萬例；圖為佛州民眾在等待接受病毒檢測。(Getty Images)

Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例

2021-07-10 23:08

超人氣

更多 >
打完第2劑當天登機 30歲女從美返台確診 染Delta病毒

打完第2劑當天登機 30歲女從美返台確診 染Delta病毒
美軍機抵台惹怒中國 解放軍宣布在台海北端海軍事演習

美軍機抵台惹怒中國 解放軍宣布在台海北端海軍事演習
美利堅「不」合眾國 民調指這兩群人最想「脫美」

美利堅「不」合眾國 民調指這兩群人最想「脫美」
家族逼結婚 新娘不想嫁…她婚禮當天急報警「毀婚」

家族逼結婚 新娘不想嫁…她婚禮當天急報警「毀婚」
抗擊仇恨亞裔 五大湖生態殺手「亞洲鯉魚」悄悄改名

抗擊仇恨亞裔 五大湖生態殺手「亞洲鯉魚」悄悄改名