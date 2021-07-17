福特3款車有安全問題 召回80多萬輛

福特三款汽車有安全問題，北美召回80萬輛。(美聯社)

福特(Ford)公司生產的三款汽車 有安全問題，宣布在北美大規模召回。

第一款是2013年到2017年間芝加哥 裝配廠和俄國艾拉布加(Elabuga )裝配廠生產的「探險家」(Ford Explorer)，約有77萬4696輛；出問題的車子開動時會產生金屬摩擦聲，後輪失去平準，降低方向盤控制力，增加撞車的風險。

有這毛病的探險家車，北美有56萬6152輛，中國 有近6萬輛，國際市場2萬5000多輛，歐洲1萬3000多輛，南美190輛；北美廠商將於下月23日起通知客戶前去檢查，視情況修理或換新零件。

第二款是2020-2021年出產的F-350超重量級(Super Duty)小卡車，需要召回的是6.7公升引擎型，可能出現後輪駕駛桿斷裂，高速行駛時會震動或搖動，加速時會顫抖。如果排檔斷裂，行駛中的車子可能失去動力，沒拉上停車剎車的話，會失去傳動停車功能，增加碰撞的風險。

有這問題的小卡車均為2020年8月6日到2021年5月15日之間，在福特肯塔基卡車工廠所生產，北美有3萬4855輛，其餘都在國際市場。福特說，目前為止，還沒聽到有這問題造成的事故或傷亡，車主從8月16日起，會收到回廠檢查、修復通知。

第三款要召回的是2020-2021年型林肯航空員( Lincoln Aviator)3.0公升引擎轎車，因電池線路可能接觸到冷氣壓縮機的滑輪，日久之後，摩擦電路絕緣體，碰到電池的陽極線，造成短路，甚至起火。

這批問題車4萬零995輛，其中北美有3萬6258輛，國際市場有2601輛，中國有2136輛，生產地是芝加哥裝配廠；福特說目前為止，也未聞相關事故或傷亡。客戶7月30日起會收到回廠通知。