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揚言用老鼠藥毒死亞裔夫妻 佛州男判囚一年

記者顏伶如／綜合報導
受害亞裔家庭受訪。(取材自推特)
受害亞裔家庭受訪。(取材自推特)

佛羅里達州男子克里斯坦森(Kyle Christiansen)遭控多次騷擾住在佛州新士麥那海灘(New Smyrna Beach)的一戶亞裔家庭，除對受害者車輛以種族歧視用詞噴漆，還透過臉書匿名帳號發送恐嚇簡訊，揚言要以老鼠藥將亞裔夫妻兩人毒死。克里斯坦森被檢方以仇恨犯罪罪名起訴，13日被判處有期徒刑一年。

根據法院紀錄，起訴書寫道，34歲的克里斯坦森2020年7月間以「松果」(Pine Cone)為名的臉書帳號，發送恐嚇簡訊給遭到鎖定的亞裔家庭，臉書帳號圖檔則使用松鼠照片。

克里斯坦森在7月24日發送的簡訊中寫道，想用老鼠藥毒死這戶亞裔家庭的夫妻兩人；克里斯坦森並使用歧視越南裔民眾的用語。

遭到恐嚇威脅的亞裔夫妻都是牙醫，克里斯坦森則是女牙醫的診所客人，發送恐嚇簡訊前一天才剛到診所洗牙。

女牙醫對調查人員指出，克里斯坦森是新客人，可能從姓氏得知牙醫是亞裔而感到意外，因為原本想讓白人醫師看牙。她對調查人員說，克里斯坦森在牙醫診所時曾說道，診所跟他想像中的不一樣，並說診所其實不應擴大經營等等。

根據警方報案紀錄，牙醫家人所使用的黑色卡車，2020年7月29日停在住家門外，遭人噴漆寫上「去死」、「鼠類」以及侮辱用詞。門口停放的另一輛銀色轎車也被噴漆，車庫外則被灑放釘子。

2020年5月及9月間，「松果」帳號都曾發送簡訊給菲律賓移民總局，揚言將刺殺在路上遇到的第一個菲律賓人，因為哥哥先前到菲律賓旅行時，曾經受到不禮貌對待。

克里斯坦森遭控兩項以仇恨犯罪出發的財務毀損罪都被定罪，由於屬於二級重罪，每項罪名原本面臨最高15年有期徒刑，但因克里斯坦森並無犯罪前科，法院紀錄顯示克里斯坦森患有精神疾病，13日被判處入獄一年，外加三年居家監禁及七年假釋。

佛州男子克里斯坦森遭控多次騷擾一戶亞裔家庭。(取材自推特)
佛州男子克里斯坦森遭控多次騷擾一戶亞裔家庭。(取材自推特)

亞裔 臉書 種族歧視

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