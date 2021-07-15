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發現含致癌物苯 嬌生召回防曬霜

編譯柯立偉╱綜合14日電

嬌生公司(Johnson & Johnson)14日表示，目前該公司在市面上販售的五款防曬霜中，含有致癌物質「苯」，因此除通知聯邦食品暨藥物管理局(FDA)外，也在全國召回；曾購買這五款防曬霜之任一款的消費者，可以透過該公司客服中心申請退費。

受影響的防曬霜包含「艾維諾清爽防曬噴霧(Aveeno Protect + Refresh aerosol sunscreen)，與四款露得清(Neutrogena)相關品牌：「海岸噴霧」(Beach Defense)、「涼感運動噴霧」(CoolDry Sport)、「隱形日用噴霧」(Invisible Daily Defense)、「極薄噴霧」(UltraSheer)。

嬌生指出，該公司實驗室內部品管檢驗時發現這五款防曬霜中含苯，後來送往外部獨立機構檢驗時也得到相同結論，因此決定召回。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的資料，「苯」是一種目前廣泛使用的有毒化學物質，長期暴露在一定劑量以上會增加罹癌風險；嬌生表示，這五款防曬霜中含有的苯含量，均不足以致癌，但仍基於安全考量決定召回。

嬌生 致癌 聯邦疾病防治中心

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