外賣郎辱警 紙條塞餐盒「希望這玩意味道不錯，賤人」

外賣郎將紙條塞入餐食中。(視頻截圖)

紐約 一名DoorDash的外賣郎，日前在給布魯克林 羊頭灣轄區61分局警員送餐時，故意將一張寫著羞辱文字的紙條塞入餐食中，並將整個過程拍下發布在臉書 上；警方正進行調查，預計將以魯莽危害罪名拘捕。

視頻由名為So Certified的用戶發布在臉書上，他將一份送至61分局的Chipotle快餐打開，用一個骯髒的手指，將一個手寫紙條塞入食物中；紙條上寫著「希望這個玩意味道不錯，賤人」(Hope that d-k taste good bitch)。

案件發生在12日下午，警方發現紙條後立馬將餐食丟入垃圾桶，隨後在臉書上發現相關視頻，發布視頻者聲稱自己就是當事人，還說「我夢到過這樣做，上帝對我太好了，讓我有機會能報復」；之後發帖者又註明說，「這是臉書的一份公開聲明，我不會這樣對待別人的食物，這不過屬於私人恩怨，我和點餐的人處於戰爭狀態」；但案件引起關注後，相關視頻和內容很快被刪除。

DoorDash聲明稱，「這一行為絕對不可接受，目前該名送餐人員已被解雇」；Chipotle也聲明「該外賣郎行為是不可原諒的，我們已經確保合作送餐公司停用了該帳戶」。

警方暫未透露是否已通過DoorDash軟件確定當事人的身分，但根據畫面，相信為非洲裔。