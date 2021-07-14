我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴基斯坦公交車爆炸13死 有9中國公民喪生

台增本土確診17例、6死 北市10例最多

國會暴亂案 德州1家5口全涉案 遭逮捕起訴

編譯周辰陽／即時報導
元月6日國會發生暴亂事件。(Getty Images)
元月6日國會發生暴亂事件。(Getty Images)

美國前總統川普的支持群眾1月6日引發國會暴亂事件，司法機關至今仍持續調查與起訴相關涉案人等。根據最新的起訴狀，德州的穆恩一家經查有5人被控涉案，13日全數遭到逮捕起訴。

ABC新聞報導，被告克莉絲蒂（Kristi Munn）、湯姆（Tom Munn）、朵恩（Dawn Munn）、喬許（Josh Munn）與凱麗．穆恩（Kayli Munn）是定居德州博爾格鎮（Borger, TX）的一個核心家庭，均因被控非法進入國會山莊及入內後的脫序行為而面臨4項聯邦罪名。

在長達34頁的案情陳述中，聯邦司法機關詳細交代穆恩一家1月6日在國會山莊內的活動，並提出監視器畫面與社群媒體貼文佐證，也指一家5口還帶著一名身分未公開的未成年兒童共同行動，但該未成年人並沒有被起訴。

根據陳述書，在國會暴亂案發生的3天之後，克莉絲蒂未婚夫的一名親戚就在社群媒體看到她的多個貼文，趕緊聯繫聯邦調查局，同時提供相關臉書與Snapchat帳號貼文截圖，調查人員隨後爬梳穆恩一家人的臉書公開貼文，追溯他們從德州前往華府、響應遊行到國會的號召及參與暴亂的過程，再到德州找教過穆恩家小孩的高中與大學教師訪談，進一步確認他們的身分。

ABC新聞指出，聯邦司法部之前偵辦國會暴亂案時，就曾見過家庭成員一起被捕，像是父子、母子與夫妻，但至目前已被捕的超過530人中，穆恩一家是迄今最大的單一家族單位。

德州 社群媒體 臉書

上一則

艾美獎名單 「王冠」、「曼達洛人」各獲最多24項提名

延伸閱讀

無證持槍新法引憂 安全講座爆滿

無證持槍新法引憂 安全講座爆滿
德州華裔議員自稱「亡命人」推文糗拼錯字

德州華裔議員自稱「亡命人」推文糗拼錯字
以為找不到了… 德州男與失蹤10年狗 收容所淚眼重逢

以為找不到了… 德州男與失蹤10年狗 收容所淚眼重逢
德州萵苣貨車不夠低溫保鮮 害119偷渡客露餡

德州萵苣貨車不夠低溫保鮮 害119偷渡客露餡

熱門新聞

愛達荷州僅1500人的小鎮「太陽谷」，本周將舉辦一年一度的億萬富豪聚會活動，當地的機場停滿各式私人飛機。(Getty Images)

愛達荷小鎮來了一堆億萬富豪 巴菲特、比爾蓋茲碰頭

2021-07-06 23:42
白宮8日承認Delta變種病毒傳播範圍超過聯邦政府預期；公衛專家警告，若單日確診數持續攀升，更多州可能在秋季恢復室內口罩令與其他防疫措施。圖為紐約街頭人流如織。(Getty Images)

Delta傳播超乎預期 白宮驚 專家：秋天恐恢復口罩令

2021-07-08 22:30
在全球最大請願網站Change.org上，希望美國政府發放2000美元紓困金的連署人數已突破250萬大關。(美聯社)

250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？

2021-07-08 13:47
芝加哥一家超市內，顧客在選購水果。(Getty Images)

食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保

2021-07-07 09:41
「微軟」創辦人比爾蓋茲(右)上周末在一場問答活動上，為與妻子梅琳達‧蓋茲離婚而自責，並曾一度哽咽。結婚27年的蓋茲夫婦2017年4月被捕捉到的這個畫面已成追憶。(美聯社)

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了

2021-07-13 20:01
明尼蘇達州凱勒爾湖(Keller Lake)出現被放生後體積異常變大的巨無霸金魚，嚴重影響水質及湖中生態。圖取自勃恩斯維爾市政府(City of Burnsville)推特帳號

華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩

2021-07-12 10:20

超人氣

更多 >
比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了
把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

美官員：第2劑疫苗副作用機率大 第3劑機率恐更大

美官員：第2劑疫苗副作用機率大 第3劑機率恐更大
傳拜登政府將首次警告香港美企 準備擴大對中制裁

傳拜登政府將首次警告香港美企 準備擴大對中制裁
牽動中國億萬人心 「失孤」1家3口團圓 相擁痛哭

牽動中國億萬人心 「失孤」1家3口團圓 相擁痛哭