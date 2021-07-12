MLB明星賽前 附近飯店查獲大批武器 4人被捕 無關恐襲
職棒大聯盟(MLB)全明星賽即將於科羅拉多州丹佛市庫爾斯球場(Coors Field)登場之際，警方９日晚間於比賽場地附近的飯店裡查獲大批武器彈藥，已逮捕三名男子及一名女子；不過聯邦調查局(FBI)調查後指出，尚未發現嫌犯有針對明星賽發起恐怖攻擊的意圖。
丹佛市瑪文酒店(Maven Hotel)一名女員工向當局通報在一間房間裡發現大量武器，９日晚間警方出動突擊小組(SWAT)突擊飯店，共查獲16支長管槍械，1000多發子彈及防彈衣，警方逮捕三男一女並扣押兩部車輛。
由於該飯店距離MLB明星賽球場僅一個街區之隔，起先警方擔心2017年造成重大傷亡的拉斯維加斯濫殺案再度重演，被逮捕的其中一名男子最近剛離婚，曾在臉書上發文表示自己將「大幹一場」。
不過，經過調查，FBI在11日發布聲明表示：「我們沒有理由認為這起事件與恐怖攻擊有關、或是針對全明星賽的直接威脅，我們目前並未發現任何針對全明星賽活動、場館、球員或者社群的威脅。」本案初步調查顯示可能與毒品相關。
被逮捕的嫌犯分別為科羅拉多州的普雷特(Richard Platt)，他被控持有前罪犯的武器、持有管制藥物且意圖分發等罪名；蓋布爾．羅德里古茲(Gabriel Rodriguez) 被控持有前罪犯的武器、持有管制藥物且意圖分發；里卡多．羅德里古茲(Ricardo Rodriguez) 被控持有前罪犯的武器；唯一的女性卡諾埃來華．薩里卡娃(Kanoelehua Serikawa) 被控持有管制藥物且意圖分發及其他逮捕狀。
丹佛警方在聲明中還表示，本次案件由飯店員工提供的線報，是一次完美的示範，顯現出社區在公共安全中扮演關鍵角色，警方也提醒遊客應時時注意周遭環境，若發現任何可疑事件或非法行為應立即通報。
除了查獲大批武器成為此次明星賽前焦點外，丹佛市當局也正面臨民眾的審視，權益人士痛批丹佛當局在MLB明星賽之前加強取締賽場附近的遊民營地，市長漢考克(Michael Hancock)否認此說法，表明全明星賽並未影響掃蕩營地行動的決策，僅是恢復因疫情停滯的定期取締行動；一名最近被驅離原營地的街友對此表示：「因為這樣的情況，我們沒有希望，沒有方向。」
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