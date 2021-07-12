MLB明星賽前 附近飯店查獲大批武器 4人被捕 無關恐襲

丹佛市府工作人員在職棒大聯盟全明星賽於丹佛市庫爾斯球場開打前，加強取締賽場附近的遊民營地。(美聯社)

職棒大聯盟(MLB )全明星賽即將於科羅拉多州 丹佛市庫爾斯球場(Coors Field)登場之際，警方９日晚間於比賽場地附近的飯店裡查獲大批武器彈藥，已逮捕三名男子及一名女子；不過聯邦調查局(FBI )調查後指出，尚未發現嫌犯有針對明星賽發起恐怖攻擊的意圖。

丹佛市瑪文酒店(Maven Hotel)一名女員工向當局通報在一間房間裡發現大量武器，９日晚間警方出動突擊小組(SWAT)突擊飯店，共查獲16支長管槍械，1000多發子彈及防彈衣，警方逮捕三男一女並扣押兩部車輛。

由於該飯店距離MLB明星賽球場僅一個街區之隔，起先警方擔心2017年造成重大傷亡的拉斯維加斯濫殺案再度重演，被逮捕的其中一名男子最近剛離婚，曾在臉書上發文表示自己將「大幹一場」。

不過，經過調查，FBI在11日發布聲明表示：「我們沒有理由認為這起事件與恐怖攻擊有關、或是針對全明星賽的直接威脅，我們目前並未發現任何針對全明星賽活動、場館、球員或者社群的威脅。」本案初步調查顯示可能與毒品相關。

被逮捕的嫌犯分別為科羅拉多州的普雷特(Richard Platt)，他被控持有前罪犯的武器、持有管制藥物且意圖分發等罪名；蓋布爾．羅德里古茲(Gabriel Rodriguez) 被控持有前罪犯的武器、持有管制藥物且意圖分發；里卡多．羅德里古茲(Ricardo Rodriguez) 被控持有前罪犯的武器；唯一的女性卡諾埃來華．薩里卡娃(Kanoelehua Serikawa) 被控持有管制藥物且意圖分發及其他逮捕狀。

丹佛警方在聲明中還表示，本次案件由飯店員工提供的線報，是一次完美的示範，顯現出社區在公共安全中扮演關鍵角色，警方也提醒遊客應時時注意周遭環境，若發現任何可疑事件或非法行為應立即通報。

除了查獲大批武器成為此次明星賽前焦點外，丹佛市當局也正面臨民眾的審視，權益人士痛批丹佛當局在MLB明星賽之前加強取締賽場附近的遊民營地，市長漢考克(Michael Hancock)否認此說法，表明全明星賽並未影響掃蕩營地行動的決策，僅是恢復因疫情停滯的定期取締行動；一名最近被驅離原營地的街友對此表示：「因為這樣的情況，我們沒有希望，沒有方向。」