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泰森雞肉疑染李斯特菌已1死 擴大召回近900萬磅

編譯周芳苑／綜合10日電
泰森食品雞肉疑似受到李斯特菌感染，把召回規模擴大到將近900萬磅家禽肉品。(美聯社)
泰森食品雞肉疑似受到李斯特菌感染，把召回規模擴大到將近900萬磅家禽肉品。(美聯社)

泰森食品(Tyson Foods)生產的雞肉疑似遭李斯特菌汙染，宣布擴大召回，在原本850 萬磅基礎上新增45萬多磅即食家禽肉品。

根據農業部食安檢測部門(Food Safety and Inspection Service, FSIS)發出的通知，召回涵蓋30多款已煮熟的家禽肉品如雞肉條、雞肉丁和雞肉披薩，運送至全美零售商、餐館、學校、醫院和軍事基地。

根據疾病防治中心(CDC)的資料，泰森食品細菌感染至少已導致德拉瓦州一人死亡、德州兩人患病。

農業部食安檢測部門稱，這波召回的泰森產品在2020年12月26日至2021年4月13日間生產，產品外袋或農業部檢驗標誌內有EST. P-7089字樣。

總部位於阿肯色州的泰森公司表示，疑似染菌的產品是在密蘇里州一家工廠產製。

這波召回的雞肉在 H-E-B、克羅格(Kroger)、Publix、目標(Target)、沃爾瑪(Walmart)和 Wegmans等零售商販售。

CDC指出，感染李斯特菌潛藏致命風險，主要影響老年人、免疫系統較弱的人、孕婦和新生兒，會出現發燒、肌肉酸痛、頭痛、頸部僵硬、精神錯亂、失去平衡和抽搐等症狀，有時會腹瀉或胃腸不適。

疾病防治中心估計，全美每年有超過1600人受李斯特菌感染，約260人死亡。

農業部警告，召回清單裡的食品應丟棄或退回。

雜貨運送業者Albertsons 說，連鎖超市Safeway 和 Acme在康州、德拉瓦、馬里蘭、新澤西、紐約、賓州、維吉尼亞等州和華盛頓特區出售的披薩和其他含泰森雞肉的食品也將被召回。

此外， 全球航空餐飲、火車餐飲和酒店服務供應商LSG Sky Chefs 稱，在亞利桑納州鳳凰城和南加州 Circle K 商店出售的雞肉沙拉三明治也將召回。

農業部 檢測 疾病防治中心

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