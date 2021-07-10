驚…灰熊襲擊帳篷將人拖出咬死 當局追捕三天開槍擊斃

美國蒙大拿州的奧萬多小鎮日前一頭北美灰熊將一名女子從帳篷拖出後咬死，有關單位出動直升機與搜索隊全力追捕，最終於9日午夜過後不久，由配戴夜視鏡的聯邦野生動物部門工作人員將其擊斃。示意圖，非當事灰熊。路透

美國蒙大拿州 的奧萬多小鎮（Ovando, Mont.）日前一頭北美灰熊（Grizzly Bear）將一名女子從帳篷拖出後咬死，有關單位出動直升機與搜索隊全力追捕，最終於9日午夜過後不久，由配戴夜視鏡的聯邦野生動物部門工作人員開槍將其擊斃。

美聯社報導，死者是來自加州 的65歲護理師羅根（Leah Davis Lokan），當時正在登山腳踏車之旅途中，跟兩位同伴選在奧萬多鎮郵局後方紮營過夜。

據蒙大拿州魚類野生動物及公園管理廳（Montana Fish, Wildlife and Parks, MFWP）官員說法，行兇的灰熊重量估計達181公斤，6日凌晨3時左右就吵醒羅根等人，隨後逃之夭夭，羅根與同伴先把食物從營帳搬走與收好，接著回去睡覺。

不過，羅根的2位同伴後來被灰熊行兇的聲音驚醒，趕緊用驅熊噴霧把牠趕走，於凌晨4時15分打電話到郡警局報案。

報導稱，行兇的灰熊據信還曾進入距奧萬多鎮約3公里的一處雞舍，殺死與吃掉好幾隻雞。有關單位最後決定，就在雞舍附近設置誘捕陷阱。這頭灰熊也真的重返現場，扯掉一戶人家的大門，隨後就被利用夜視監控狀況的野生動物部門工作人員開槍擊斃。

調查人員已從羅根喪命的凶案現場取得DNA，將跟被擊斃灰熊身上的樣本進行比對，以確定兩者相符。但MFWP發言人列蒙（Greg Lemon）表示，「根據熊的大小、顏色與襲擊雞舍的性質，我們有信心已逮到行兇的熊了」。