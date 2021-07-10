邁阿密樓塌難得好消息「倖存黑貓」跟飼主團聚

佛州瑟夫塞德市公寓大樓倒塌事件發生兩周後，邁阿密戴德郡郡長萊文卡瓦宣布，一隻原本住在9樓的黑貓已被平安尋獲，並跟飼主一家人團聚。(取材自Twitter/MayorDaniella)

佛羅里達州 瑟夫塞德市公寓大樓倒塌事件發生兩周後，終於傳出難得的好消息。邁阿密戴德郡郡長萊文卡瓦（Daniella Levine Cava）在9日的記者會宣布，平安尋獲一隻原本住在9樓的黑貓賓克斯（Binx），牠也已跟飼主團聚。

根據邁阿密先驅報的報導，緊急應變人員仍在事故現場努力尋找埋在殘骸下的住戶。萊文卡瓦郡長指當地一位餵貓志工附近找到賓克斯，隨後就送到照料流浪貓的機構「小貓營地」（Kitty Campus）。她說，「經過16個漫長又極其艱難的日子，我很高興能分享一個小小的好消息」。

報導指賓克斯住在倒塌的尚普蘭大廈南棟康斗公寓904號室，屋主是安琪拉與艾德加．岡薩雷斯（Angela and Edgar Gonzalez）。夫妻倆育有一對女兒戴芬與泰樂（Deven and Tayler），還有一隻名叫戴西（Daisy）的狗。泰勒事發當時不在家，安琪拉與戴芬則是第一批被救出的住戶，目前仍在住院中，艾德加則還是下落不明。

「小貓營地」共同創辦人伏拉塞克（Gina Nicole Vlasek）在臉書 證實，「其中一位生還者」來確認被尋獲的黑貓身分，結果證實的確就是賓客斯。一位家族友人則告訴記者，「你可能知道，寵物就是家人，這是一個奇蹟…那實際上是戴芬的貓，我確定她將非常開心之知道他們找到她的貓」。

根據家屬驗證的GoFundMe 網頁發布訊息，安琪拉已經甦醒、也能說話，戴芬正靠著助行器走路，預計很快就能出院，同時籲請各界繼續為艾德加回到他們身邊祈禱。