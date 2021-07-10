木屑綠能正夯 北卡生產森林被砍伐 居民健康受損

「生物質」(Biomass)木屑顆粒(wood pellets)成為炙手可熱的煤炭替代品。(Getty Images)

美國 有線電視新聞網(CNN)報導， 歐洲近年大力推動綠色能(green energy)，名稱為「生物質」(Biomass)的木屑顆粒(wood pellets)成為炙手可熱的煤炭替代品，但在出產木屑顆粒的美國南部，當地環境卻付出極大代價，居民健康受到衝擊。

北卡羅來納州 蓋瑞斯堡(Garysburg)居民麥克林(Andrea Macklin)住家後院緊臨全球規模最大加工生物質燃料製造商恩威瓦(Enviva)林區，日以繼業各種機械噪音讓他不堪其擾，空氣污染嚴重更讓他早在疫情爆發多年前就習慣戴口罩過日子。

恩威瓦八年前在北卡設立第二座木屑顆粒工廠，地點就在麥克林家附近。

歐盟 2009年通過降低溫室效應汽體排放決議後，許多國家推動以生物質取代傳統煤炭，做為能源用料，木材需求量在市場上突然大增，美國南部因此成為歐洲進口生物質的主要來源；今年稍早，歐盟宣布可再生能源(renewable energy)在歐洲大陸史上第一次超過石化油料的使用。

報導指出，科學家及環保專家指出，現階段就慶祝可再生能源的成功，似乎言之過早，因為仰賴生物質做為能源用料，不只會對環境造成衝擊，還將讓某些社區受到邊緣化；例如麥克林家族居住數代，非洲裔民眾為主的諾安普頓郡(Northampton County)社區，數十年來受到的環保歧視問題將更加深化。

麥克林說，恩威瓦廠區砍樹製造木屑顆粒的機械噪音、大量鋸木屑令人煩惱，但空氣污染則讓他感到最為擔心，「你不知道那些煙囪到底冒出了什麼，這是我最憂慮的」。

44歲的他說，兩年前心臟問題變得越來越糟糕，不得不辭去肉品處理廠的工作，必須接受身心障礙補助。他說，妻子與21歲兒子都有氣喘，自從恩威瓦開廠以來，母子倆人只要在室外停留五分鐘，就會開始咳嗽。

塔夫茨大學(Tufts University)國際環保政策榮譽教授穆馬奧(William Moomaw)說：「我想不出什麼事情能比把樹砍掉用來燃燒對環境傷害還更嚴重。」

研究機構Key-Log Economics追蹤分析顯示，北卡州內森林平均每天約有164英畝遭到生物質產業砍伐。

環保倡議團體「山茱萸連線」(Dogwood Alliance)共同創辦人兼執行主任丹娜‧史密斯(Danna Smith)指出，北卡羅來納州一直是木屑顆粒的發源地(ground zero)。

她說，一旦空氣品質與土地環境開始變差，「我們同時看到整個社區隨之沉淪」。