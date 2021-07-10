移工熱死 俄勒岡訂最嚴酷熱保護令 80℉須讓避蔭休息

日前一波破紀錄高溫熱浪侵襲，導致俄勒岡州農場移民工培瑞茲(手機照片)在炎熱天氣底下工作死亡。(美聯社)

日前一波破紀錄高溫熱浪侵襲，導致俄勒岡州 有一名農場移民工人在炎熱天氣下工作死亡；該州8日頒布緊急臨時保護令，規定雇主必須保護在酷熱天候底下工作的勞工 ；勞工權益倡議團體指出，這項措施堪稱全美規定最為嚴格的酷熱天氣勞動保護規定。

美國廣播公司(ABC)報導，俄勒岡州州長凱特 ‧布朗(Kate Brown)本周稍早下令俄勒岡州職業安全衛生廳(Oregon OSHA)頒布保護勞工在酷熱天氣底下工作的緊急臨時保護令，正式法令則將今年稍後實施。

根據俄州職業安全衛生廳公布的緊急臨時保護令，當氣溫達到華氏80度(約攝氏26.67度)以上時，雇主必須為員工在工作場合附近提供足夠的避蔭地點，天然環境或人造場所皆可，要有充裕空間讓勞工休息。

雇主也必須為勞工提供免費、隨時可以取得的清涼飲水，讓每名勞工每小時可飲水約一公升。

圖為工人在酷熱天氣底下工作。(美聯社)

當氣溫達到華式90度(約攝氏32.22度)時，雇主除了要為勞工提供上述避蔭環境與飲水，還要設立可以隨時聯絡的溝通管道，查看勞工是否有任何因為炎熱導致的身體不適；雇主必須擬定緊急應變計畫，也要讓勞工每工作兩小時就能休息十分鐘。

低薪勞工權益倡議團體「美國西北部勞工正義計畫」(Northwest Workers' Justice Project)律師凱特‧蘇西曼(Kate Suisman)指出：「俄勒岡州透過頒布新規，有機會帶領全國確保炎熱天候底下的職場安全，尤其針對在農場、建築業等從事耗費體力危險工作的勞工。」

今年6月底開始的熱浪，在俄勒岡州總共造成100多人死亡，其中包括在農場工作的瓜地馬拉移工培瑞茲。俄勒岡州法醫辦公室指出，培瑞茲在農場苗圃搬遷灌溉管線時死亡。俄勒岡州職業安全衛生廳已針對農場及工人仲介包商展開調查。