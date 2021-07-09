我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增32例、12死 確診數微幅爬升

96年來首位非裔美國人 14歲的她奪美「拼字大賽」冠軍

加州婦人蒙大拿州露營 遭北美灰熊拖出帳篷咬死

記者顏伶如／綜合報導
蒙大拿州的灰熊。示意圖，非文中灰熊。(美聯社)
蒙大拿州的灰熊。示意圖，非文中灰熊。(美聯社)

蒙大拿州魚類野生動物及公園管理廳(Montana Department of Fish, Wildlife and Parks)證實，一名來自加州的婦女在蒙州小鎮露營時，夜間被一頭北美灰熊(grizzly bear，又稱棕熊)從帳篷裡拖出後咬死，營地其他遊客聞聲趕來用驅熊噴霧(bear spray)才將灰熊趕走。

警方與野生動物保護官員現正展開大規模搜尋，還出動直升機從空中追蹤這頭灰熊。

蒙大拿州魚類野生動物及公園管理廳官員7日指出，來自加州加州、擔任註冊護士的65歲婦女莉亞‧羅根(Leah Davis Lokan)，長途腳踏車旅行途中落腳在蒙州西部小鎮奧瓦杜(Ovando)露營過夜，但6日清晨卻遇熊襲喪生。

官員指出，羅根與同行另外兩名腳踏車騎士在小鎮郵局附近紮營，這頭灰熊先前便曾在營區出沒；根據目擊者描述，灰熊約有400磅，6日清晨3時左右進入營區，將露營民眾吵醒。

與羅根同行者對警方表示，知道有熊在營區出沒時，眾人連忙把食物從帳篷裡清出後，才回帳篷睡覺；警方初步調查，這頭灰熊當晚稍早曾潛入小鎮裡的雞舍，咬死約七隻雞。

蒙大拿州魚類野生動物及公園管理廳官員分處長艾諾德(Randy Arnold)說，這頭灰熊最可能被捕獲的地點，應該是在雞舍附近，將持續布置捕熊器。

一名加州婦女在蒙大拿州小鎮露營，夜間被一頭北美灰熊拖出帳棚咬死。圖為當局在出事的...
一名加州婦女在蒙大拿州小鎮露營，夜間被一頭北美灰熊拖出帳棚咬死。圖為當局在出事的露營區設置捕熊陷阱。(美聯社)

加州 蒙大拿州

上一則

熱帶風暴愛莎從佛羅里達州一路北上 已致1死10傷

下一則

她揭川普團隊前總幹事馬納福罪行 沒了房還要坐牢

延伸閱讀

加州與內華達州邊界地震 最大規模5.9 深度約10公里

加州與內華達州邊界地震 最大規模5.9 深度約10公里
灣區、加州降雨量 126年來新低 「令人沮喪的乾燥」

灣區、加州降雨量 126年來新低 「令人沮喪的乾燥」
加州乾旱嚴重 紐森要求民眾減少15%用水量

加州乾旱嚴重 紐森要求民眾減少15%用水量
能不戴口罩？美國新冠變種病例 逾半出現在加州

能不戴口罩？美國新冠變種病例 逾半出現在加州

熱門新聞

華裔女童在劫車案中一同被帶走，所幸最終被尋回。(市警提供)

紐約搶匪劫車 2歲華裔女童在車內 警出動直升機攔車逮人

2021-07-02 23:08
脫衣舞孃晚上10點抵達俱樂部後台等待上班。圖／取自tiktok@accordingtoheather

脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺

2021-07-05 12:01
邁阿密尚普蘭大廈南棟康斗公寓倒塌現場，救援人員2日繼續進行緊張的搜救，確認死亡的人數已上升到20人。(Getty Images)

邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭

2021-07-03 04:45
愛達荷州僅1500人的小鎮「太陽谷」，本周將舉辦一年一度的億萬富豪聚會活動，當地的機場停滿各式私人飛機。(Getty Images)

愛達荷小鎮來了一堆億萬富豪 巴菲特、比爾蓋茲碰頭

2021-07-06 23:42
芝加哥一家超市內，顧客在選購水果。(Getty Images)

食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保

2021-07-07 09:41
芝加哥警方4日在一處槍擊案現場調查。(美聯社)

血腥國慶日周末…全美逾400起槍擊案、150死

2021-07-05 20:37

超人氣

更多 >
250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？

250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？
大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他

大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他
推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤

推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤
海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉

海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉
華裔冰淇淋店主染疫亡 前員工頂下店面 傳承他精神

華裔冰淇淋店主染疫亡 前員工頂下店面 傳承他精神