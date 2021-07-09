加州婦人蒙大拿州露營 遭北美灰熊拖出帳篷咬死

蒙大拿州的灰熊。示意圖，非文中灰熊。(美聯社)

蒙大拿州 魚類野生動物及公園管理廳(Montana Department of Fish, Wildlife and Parks)證實，一名來自加州 的婦女在蒙州小鎮露營時，夜間被一頭北美灰熊(grizzly bear，又稱棕熊)從帳篷裡拖出後咬死，營地其他遊客聞聲趕來用驅熊噴霧(bear spray)才將灰熊趕走。

警方與野生動物保護官員現正展開大規模搜尋，還出動直升機從空中追蹤這頭灰熊。

蒙大拿州魚類野生動物及公園管理廳官員7日指出，來自加州加州、擔任註冊護士的65歲婦女莉亞‧羅根(Leah Davis Lokan)，長途腳踏車旅行途中落腳在蒙州西部小鎮奧瓦杜(Ovando)露營過夜，但6日清晨卻遇熊襲喪生。

官員指出，羅根與同行另外兩名腳踏車騎士在小鎮郵局附近紮營，這頭灰熊先前便曾在營區出沒；根據目擊者描述，灰熊約有400磅，6日清晨3時左右進入營區，將露營民眾吵醒。

與羅根同行者對警方表示，知道有熊在營區出沒時，眾人連忙把食物從帳篷裡清出後，才回帳篷睡覺；警方初步調查，這頭灰熊當晚稍早曾潛入小鎮裡的雞舍，咬死約七隻雞。

蒙大拿州魚類野生動物及公園管理廳官員分處長艾諾德(Randy Arnold)說，這頭灰熊最可能被捕獲的地點，應該是在雞舍附近，將持續布置捕熊器。