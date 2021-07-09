她揭川普團隊前總幹事馬納福罪行 沒了房還要坐牢

娜塔莉‧愛德華茲6月步出紐約聯邦地區法院。(路透)

華盛頓郵報報導，與其他挺身而出揭穿不法情事的吹哨者(whistleblower)相比，前任財政部 金融犯罪執法系統(Financial Crimes Enforcement Network，FinCEN)資深顧問娜塔莉‧愛德華茲(Natalie Mayflower Sours Edwards)彷彿被人遺忘；她2017年提供資料給媒體，讓川普競選團隊前總幹事馬納福(Paul Manafort)13筆可疑海外公司匯款金流曝光，卻被判刑六個月，即將入獄，工作、房子、車子如今全都沒了。

今年6月，在紐約南區聯邦地區法院法庭上，出身美洲原住民亞爾岡京(Algonquian)族的愛德華茲對即將宣判刑期的法官伍德(Gregory Woods)說，在財政部任職期間目睹腐敗情事，透過部內管道投訴卻無下文，只好透過媒體公布真相。

43歲的她在法庭上說：「我不能熟視無睹，那樣將違反我的公職人員誓詞，構成聯邦犯罪。」將近三年來，愛德華茲一直處於監外看管(supervised release)。

2017年10月29日，BuzzFeed網站刊登記者李波德透過愛德華茲提供資料而撰寫的獨家報導，內容指出馬納福有13筆可疑的海外公司匯款，金流累計超過300萬元；隔天，「通俄案」特別檢察官 穆勒(Robert Mueller)便宣布，涉嫌為烏克蘭內挺俄勢力工作的馬納福，已被以密謀洗錢、偽證等罪名起訴。

李波德後來又根據政府機密資料，陸續撰寫與俄羅斯有關的系列報導，愛德華茲2018年在位於維吉尼亞州 里契蒙(Richmond)郊區的家裡遭聯邦調查人員逮捕。愛德華茲向聯邦檢察官坦承提供資料給媒體，2020年初認罪。

報導指出，愛德華茲認罪後，受疫情影響，宣判遭耽擱，這段期間由於律師費用龐大，她面臨經濟壓力，原本在財政部的工作已丟了，丈夫則向里契蒙警察局申請退休，夫妻兩人失去原本擁有的房子、車子以及醫療保險。

愛德華茲的小姑在書面聲明中對法官指出：「我們眼睜睜看著一個家庭的生活在14個月裡被毀，只因為把真相公諸於世。」