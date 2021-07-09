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勒索耐吉2500萬元 律師艾維納提遭判刑

編譯林育正／綜合8日電
律師艾維納提(左)因勒索運動品牌耐吉2500萬元，8日被判刑兩年半。圖為他在宣判後於法庭外和其律師舉行記者會。(美聯社)
律師艾維納提(左)因勒索運動品牌耐吉2500萬元，8日被判刑兩年半。圖為他在宣判後於法庭外和其律師舉行記者會。(美聯社)

曾代表成人片女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)控告前總統川普而聲名大噪的律師艾維納提(Michael Avenatti)，因勒索全球知名運動品牌耐吉(Nike)2500萬元，8日被判刑兩年半。

艾維納提因與川普槓上聲名大噪，但在受害者影響聲明中，耐吉的律師表示，艾維納提抹黑品牌，指控塞錢給有機會挑戰NBA的大學球員的家人，前往就讀實力較強的大學。律師表示，艾維納提威脅造成耐吉數十億元的損失，更在推特上表示耐吉「罪孽深重」。

艾維納提的前客戶，經營籃球俱樂部但贊助被耐吉撤銷，而讓艾維納提有機可趁的富蘭克林(Gary Franklin Sr.)，也透過聲明指出，「他在財務上、專業上以及情緒上，都將我摧毀」。

地方法官嘉蒂夫(Paul G. Gardephe)稱艾維納提的行為「令人髮指」；他「利用客戶的主張」只為「達成自己的盤算，向耐吉勒索數千萬元」。法官也指出他沉醉於權力遊戲，彷彿自己凌駕法律之上。

艾維納提在法庭上情緒激動，發言時甚至淚聲俱下表示，「我自己摧毀了我的事業，我的關係以及人生。法官大人，我了解到名聲、惡名以及金錢，在世界上都毫無意義。電視和推特，一點意義也沒有。」他甚至表示預期三個孩子，都為他感到羞恥。他說：「如果他們感到羞恥，那代表擁有正確的價值觀。」

離開法院時，他的律師佩里(Danya Perry)則表示，「經歷了這些風雨，嶄新的艾維納提非常謙卑」。

不過艾維納提的官司還未結束，下周他還將因從客戶丹尼爾斯的出書合約中詐取大筆錢財，在詐騙案中受審；加州檢察官指出，艾維納提從客戶身上詐騙大量錢財，過著月花20萬元的生活卻未繳稅。助理檢察官波多斯基(Matthew Podolsky)甚至告知法官，他應被「長時間監禁」。

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