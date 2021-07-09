止痛劑官司 普度製藥與15州和解 將賠45億元

因生產和銷售止痛劑「奧施康定」(OxyContin)導致無數悲劇而官司纏身的醫藥巨頭普度藥廠(Purdue Pharma)，日前與紐約、麻州等15個州的訴訟達成協議，將賠償45億元，並同意關閉藥廠，擁有該藥廠的薩克勒家族(Sackler family)再也不能銷售該藥物。

兩周前剛與另一醫藥巨頭嬌生公司(Johnson & Johnson)類鴉片藥物訴訟以2億3000萬元達成和解的紐約州 ，7日晚與其他多州代表在位於紐約上州 白原市的聯邦破產 法庭與普度藥廠達成和解。

全美止痛劑和類鴉片藥物市場問題諸多，目前有3000多起相關訴訟案；過去20年，已有50多萬人因服用過量止痛劑或非法類鴉片藥物而死亡；「奧施康定」受害者多為服用過度劑量而失去健康甚至生命的人，也有很多母親懷胎時服用過量類鴉片止痛劑，嬰兒出生後罹患「新生兒戒斷症候群」。

兩年前，普度藥廠申請破產保護，但方案被多方譴責；今年3月再出台破產重整計畫；薩克勒家族原本只願賠償29億7500萬元，並不願意公開藥廠的電子郵件等重要工作文件，如今普度和薩克勒家族在和解協議中同意公開3300萬份文件，包括有關「奧施康定」最初在聯邦食品藥物管理局(FDA)獲得批准的特權聯絡信件，以及與製造相關的所有文件。

本次和解決議要求，薩克勒家族在未來九年內支付45億元，紐約州預計將獲得至少2億元，用來致力於減少類鴉片藥物在市場上的流通，數以萬計的「奧施康定」受害者也將獲得賠償。

此外，未來再不能進行任何類鴉片藥物生意的薩克勒家族，在償還完和解金前，也被禁止用家族名字命名任何醫院或博物館；此前很多機構在公眾壓力下，已將該家族名字從建築上移除。

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)表示，雖然再多的錢也無法補償那些因對類鴉片藥物上癮而喪生的人，但這些資金將用於幫助紐約州鴉片類藥物上癮預防、治療和教育工作，並盡快為那些正遭受此類藥物折磨的人提供資金和資源幫助。