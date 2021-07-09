止痛劑官司 普度製藥與15州和解 將賠45億元
因生產和銷售止痛劑「奧施康定」(OxyContin)導致無數悲劇而官司纏身的醫藥巨頭普度藥廠(Purdue Pharma)，日前與紐約、麻州等15個州的訴訟達成協議，將賠償45億元，並同意關閉藥廠，擁有該藥廠的薩克勒家族(Sackler family)再也不能銷售該藥物。
兩周前剛與另一醫藥巨頭嬌生公司(Johnson & Johnson)類鴉片藥物訴訟以2億3000萬元達成和解的紐約州，7日晚與其他多州代表在位於紐約上州白原市的聯邦破產法庭與普度藥廠達成和解。
全美止痛劑和類鴉片藥物市場問題諸多，目前有3000多起相關訴訟案；過去20年，已有50多萬人因服用過量止痛劑或非法類鴉片藥物而死亡；「奧施康定」受害者多為服用過度劑量而失去健康甚至生命的人，也有很多母親懷胎時服用過量類鴉片止痛劑，嬰兒出生後罹患「新生兒戒斷症候群」。
兩年前，普度藥廠申請破產保護，但方案被多方譴責；今年3月再出台破產重整計畫；薩克勒家族原本只願賠償29億7500萬元，並不願意公開藥廠的電子郵件等重要工作文件，如今普度和薩克勒家族在和解協議中同意公開3300萬份文件，包括有關「奧施康定」最初在聯邦食品藥物管理局(FDA)獲得批准的特權聯絡信件，以及與製造相關的所有文件。
本次和解決議要求，薩克勒家族在未來九年內支付45億元，紐約州預計將獲得至少2億元，用來致力於減少類鴉片藥物在市場上的流通，數以萬計的「奧施康定」受害者也將獲得賠償。
此外，未來再不能進行任何類鴉片藥物生意的薩克勒家族，在償還完和解金前，也被禁止用家族名字命名任何醫院或博物館；此前很多機構在公眾壓力下，已將該家族名字從建築上移除。
紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)表示，雖然再多的錢也無法補償那些因對類鴉片藥物上癮而喪生的人，但這些資金將用於幫助紐約州鴉片類藥物上癮預防、治療和教育工作，並盡快為那些正遭受此類藥物折磨的人提供資金和資源幫助。
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