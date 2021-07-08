少女錄下「跪頸案」現場 叔父意外遭警撞死

錄到警察跪壓致死現場的少女達諾爾‧佛雷齊爾說，她叔父勒尼爾．佛雷齊爾6日在一場警車追賊撞車事故中死亡。圖為車禍後，調查人員在現場蒐證。(美聯社)

錄到明尼亞波利斯白人警察 以膝壓頸，導致非裔佛洛伊德 致死現場的少女達諾爾‧佛雷齊爾(Darnell Frazier)說，她叔父6日在一場警車追賊撞車事故中死亡，「又一個非裔命喪警察之手！」

她在「臉書」上發文說，她叔叔勒尼爾‧佛雷齊爾(Leneal Lamont Frazier)開的車，和警察車以及警車追查的另一輛車撞在一起，她懷疑，警車為何在住宅區高速追賊，害她家人喪命？

根據警方說法，巡邏車凌晨12時半和兩輛車撞在一起，其中一輛的嫌犯逃離紅綠燈，另一輛車上的人被送到醫院後死亡。追賊的警察也被送醫救治。

明尼亞波利斯警察局發言人艾爾德(John Elder)說，受傷警察追查的嫌犯曾搶過車，也曾搶劫好幾家店，是警方追緝的要犯，在這場撞車事故後，逃逸無蹤。

2020年5月25日，當時17歲的達諾爾拍錄到警察沙文，用膝蓋把雙手被銬著的佛洛伊德壓在路邊，直到他斷氣死亡。沙文被判處22年半有期徒刑。

達諾爾出庭作證時表示，她在路上看到有人被壓在地上，「臉色驚恐、害怕，求饒求命」，於是拿出手機，拍下整個過程。

達諾爾則因這段震驚世界的「新聞錄影」，上月榮獲普立茲特別獎，沒想到自己家人，如今也喪命於警察在非裔住宅區辦案的意外事故。