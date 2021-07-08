邁阿密倒塌公寓 不再找生還者…改尋遺體

佛州「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」倒塌屆滿二周，現場搜救人員放棄尋找倖存者，能做的就是盡力尋找更多遺體。圖為搜救隊成員離開塌樓地點。(美聯社)

佛州 邁阿密-戴德郡瑟夫塞德市「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」(Champlain Towers South Condo)6月24日倒塌迄今二周；現場搜救人員7日表示，從即日起，雖然搜救行動仍在持續，但已放棄尋找倖存者，能做的就是盡力尋找更多遺體。

截至7日，倒塌現場已確認54人死亡，仍有86人下落不明。放棄尋找倖存者，代表搜救行動將不再派遣搜救犬跟攜帶生命探測設備等，因為搜救人員相信，現在要找到生還者的機會已「趨近於零」。

邁阿密-戴德郡消防局副局長賈德拉(Raide Jadallah)表示，從搜救開始以來，他們就在探尋現場是否仍有足夠的空間，試圖找出生還者，但現在他們認定，牆面、樓地板的壓迫，讓現場已「無機會」找到生還者。

其他可能有生還者的空間，如地下室、停車場等，在4日晚間殘餘建築體爆破後，搜救人員得以進入搜尋，卻只找到十多名罹難者。

事實上，24日搜救開始的頭一小時後，就再也未找到新的生還者，主因是公寓在凌晨時分倒塌，許多住戶逃生不及，讓搜救人員發現他們命喪在床鋪附近。邁阿密-戴德郡長卡瓦(Daniella Cava)表示，大家都已窮盡所有搜救任務中一切可行的辦法。

搜救人員宣布此消息後，晚間七點在現場舉行默哀儀式，從午夜開始，任務正式從尋找生還者改變為尋找遺體。

搜救人員宣布此消息，讓日日盼望奇蹟的家屬希望落空；賈德拉表示，讓家屬知道一切已經結束，是他們當前的「唯一責任」。

搜救人員梅姬‧卡斯楚(Maggie Castro)則表示：「一些人跟我說，家屬們其實也意識到家人已經逝去，所以(消息)反而帶來一種近乎解脫的感覺：現在他們理解此事已到尾聲，而生活還要繼續。」

倒塌事件發生後，傷亡本來可以避免的各種消息傳出，家屬目前已就此發起至少六項法律訴訟。