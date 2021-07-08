費城亞裔男槍擊老父、兄弟 1人命危

費城奧爾尼社區7日上午傳出一戶亞裔家庭發生槍擊案，一名男子對68歲的父親及38歲的兄弟開槍，兩人都已被送往醫院，目前一人情況穩定，一人命危。圖為警察聚集在出事民宅。(6ABC電視截屏)

費城 奧爾尼(Olney)7日上午傳出一戶亞裔 家庭發生槍擊案，一名男子對68歲的老父親及38歲的兄弟開槍，兩人都已被送往醫院，目前一人情況穩定，一人命危。

警方於7日早上不到6時接獲報警，隨後前往West Somerville Avenue處理一起家庭糾紛；警方在進入屋內二樓察看時遭槍手攻擊，便立刻撤退並請求突擊小組(SWAT)支援，6時09分於房屋周圍設置路障封鎖現場。

所幸沒有任何警方人員受傷或身亡，兇嫌在事後遭到逮補，但警方尚未公布身分；至於傷者則分別是嫌犯的父親和兄弟，兩人都被送往費城愛因斯坦醫療中心(Albert Einstein Medical Center )。其中，68歲的父親脖子中一槍，情況已經穩定；但38歲的兄弟則頭部中彈兩次，情況危殆。

調查人員表示，事發當時槍手的母親也在現場，不過未受到任何傷害；突擊小組於上午6時30分撤出現場，6時45分宣布危機解除。

目前警方還未提出任何控罪，費城警局局長丹妮兒·奧特洛(Danielle Outlaw)表示：「這起事件正是個絕佳的案例，顯示我們的市民和警察 每天都面臨同樣的危險。」