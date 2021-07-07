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14天後109人仍消失：邁阿密樓塌慘案「慢動作磨難」

佛州塌樓 增至36死109人凶多吉少 一家四口先舉行葬禮

編譯陳韻涵╱綜合6日電
邁阿密-戴德郡瑟夫塞德市「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」塌樓現場，6日持續進行挖掘工作。圖為志工為現場附近臨時悼念牆更換鮮花。(美聯社)
邁阿密-戴德郡瑟夫塞德市「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」塌樓現場，6日持續進行挖掘工作。圖為志工為現場附近臨時悼念牆更換鮮花。(美聯社)

佛州瑟夫塞德市公寓倒塌迄今，罹難居民人數不斷攀升，6日增至36人死亡、仍有109人下落不明，凶多吉少；監督現場救災情況的官員表示，沒有偵測到任何生命跡象；除了尋找遺體外，罹難者身分辨識工作隨著屍體開始腐爛而日益艱鉅，罹難的一家四口率先舉行葬禮。

邁阿密-戴德郡瑟夫塞德市「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」6月24日倒塌翌日起就沒再發現生還者，每日家屬簡報都傳來噩耗。邁阿密戴德郡消防局副局長賈德拉(Raide Jadallah)說：「我們不一定會找到受害者，我們尋獲遺體。」

瑟夫塞德市市長伯基特(Charles Burkett)說：「我們不放棄希望，我認為我們在這件事情上很團結，我們虧欠罹難者家屬，我們有義務和無盡的資源，將確保每個人都能脫離殘骸。」

佛州南部公寓倒塌，全家四口喪生的馬庫斯‧瓜拉家庭6日率先舉行喪禮。圖為友人護送棺...
佛州南部公寓倒塌，全家四口喪生的馬庫斯‧瓜拉家庭6日率先舉行喪禮。圖為友人護送棺木。(美聯社)

熱帶風暴「愛莎」(Elsa)7日上午會從坦帕(Tampa)北部登陸，塌樓所在的瑟夫塞德市6日颳起強風，使救災工作更加困難；救災現場的大型吊具手臂6日被吹得搖搖晃晃，搜救工作一度因為閃電大作而暫停兩小時；7日可能降下豪雨，甚至出現龍捲風。

當地驗屍團隊的負荷超載，聯邦政府從佛州大學調派五人團隊，協助災害現場的驗屍工作；佛州太平間經營應變系統主管拜爾德(Jason Byrd)表示，之後還會有更多人前來協助。

棘手的是，許多失蹤者為猶太人，根據猶太傳統，死者必須遺體完整才能下葬，遺骸不能過夜或暴露在空曠區域。

罹難住戶古亞拉(Guara)一家四口在這場悲劇中無一倖存，雙親及一對女兒成為公寓首批舉辦葬禮的死者。

匿名官員表示，現場驗屍工作碰上瓶頸，部分DNA檢測需要切除死者的器官樣本，交由實驗室化驗；專家表示，時間緊迫，DNA分析的可信度會隨著屍體腐敗而降低。

賓州梅西赫斯特大學(Mercyhurst University)應用鑑識科學教授克馬特(Dennis Dirkmaat)表示，考量公寓從上往下壓的倒塌情況，搜救人員也只能先搜尋相對上方的遺骸。

克馬特說，「搜救人員水平移除表面的樓層，定位所有在那層發現的遺體。」

曾協助辨識911事件聯合航空93航班罹難者身分的克馬特說：「驗屍工作最後會知道他們被發現的地點，以及他們住在幾樓的哪裡。」

以色列搜救團隊利用建築藍圖和模型推測受害者可能的地點，並透過家屬描述房內空間以推斷失蹤者可能的位置。

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