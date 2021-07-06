非裔女星挺比爾柯斯比 霍華德大學院長職恐不保

曾與比爾柯斯比搭檔演出「天才老爹」的女演員、霍華德大學藝術學院院長費莉西亞．拉沙德。(美聯社)

喜劇影星比爾柯斯比(Bill Cosby)日前遭釋放，曾與他搭檔演出「天才老爹」的女演員、霍華德大學藝術學院院長費莉西亞．拉沙德(Phylicia Rashad)發文表達支持，卻被學生要求校方開除；比爾柯斯比因此大發雷霆，要霍華德大學把他的捐款還來。

拉沙德於1984年至1992年間，在劇中扮演比爾柯斯比的太太一角。但在她表達支持後，「ByePhilicia」的標籤立刻在社群媒體 上流傳。她當時寫道：「終於，一個可怕的錯誤被糾正了。」

隨後，霍華德大學的學生要求將5月才上任院長的她開除。不過拉沙德也在社群媒體上發出道歉聲明，她表示：「我已發文刪除。我很抱歉，我希望能獲得大家的信任與原諒。」

拉沙德過去在比爾柯斯比面對性侵 官司時，就曾表示支持。但這次的聲援不僅讓她遭受學生反彈，外界更有人在推特上標註她說：「有60名女性指控他性侵。」霍華德大學也發布聲明表示，拉沙德的推文欠缺對性侵受害者的敏銳度。

目前還不知道，比爾柯斯比曾拿出多少資金捐獻給霍華德大學。比爾柯斯比過去就不吝捐款給傳統的非洲裔大學，霍華德便是其中一所學校。他在1998年曾大手筆捐款2000萬元給亞特蘭大 的史貝門學院(Spelman College)，霍華德大學還曾頒發榮譽學位給他。

不過也有人對拉沙德表示支持，演員史黛芬尼米爾斯(Stephanie Mills)寫道：「如果霍華德大學認為她的評論欠缺敏銳度，要把她開除，那校方應該把比爾柯斯比捐獻的幾百萬元還給他。」