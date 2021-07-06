佛州塌樓爆破後找到4罹難者 增至28死

佛州邁阿密-戴德郡瑟夫塞德市「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」4日爆破完全崩塌後，搜救人員5日持續挖掘。(美聯社)

佛州 邁阿密-戴德郡瑟夫塞德市「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」(Champlain Towers South Condo)4日經爆破完全崩塌後，搜救人員已深入到之前無法探尋的區域，並在新的瓦礫堆中找到4名罹難者，死亡人數增至28人，但仍有117人下落不明；另有一名原住十樓的屋主怒控當局，稱寵物貓還留在原處，但搜救團隊表示，經過多次搜索，都未見動物蹤跡。

搜救團隊4日採用控制爆破的方式，趕在熱帶風暴 「愛莎」(Elsa)抵達之前，把崩塌危樓炸垮，深入之前未能到達的區域，包括臥室；公寓6月24日清晨1時15分倒塌時，許多人在睡夢中。

邁阿密戴德郡郡長丹妮拉‧卡瓦(Daniella Levine Cava)表示，搜救團隊之前因為建築結構不穩定，難以接近部分區域，爆破公寓為情勢所逼。

邁阿密-戴德郡消防搜救團隊發言人梅姬‧卡斯楚(Maggie Castro)在每日家屬簡報時說：「日子一天天過去，很難有奇蹟發生。」

邁阿密市消防搜救隊長卡洛(Ignatius Carroll)則表示，原本的殘骸依然支持著爆破後的瓦礫，家屬仍有希望與親人團聚。

搜救人員5日在重機具的協助下，在殘骸中搜尋失蹤者，其中原本的垃圾場區域積水，搜救人員得先抽水出來才能進入探尋。

公寓爆破前，不少住戶哀求希望回到家裡取物但被拒絕，還有人希望能回去救可能還活著的寵物。

62歲的十樓屋主蘇珊娜‧阿瓦雷斯(Susana Alvarez)在公寓崩塌前準備接罹患早發性阿茲海默症 的母親入住，遂先帶四歲的愛貓米亞(Mia)進駐。

她4日急忙聯繫搜救人員，稱樓塌時她只拿了手機照亮逃生路線，沒有時間拯救在她床底下的米亞。

救難官員表示，經過三次人工搜索及無人機檢視廢墟結構，都沒有看到任何動物蹤跡。