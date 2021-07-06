我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加3大山火受控程度增加 強風威脅未除 仍可能擴大

中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

佛州塌樓爆破後找到4罹難者 增至28死

編譯陳韻涵／綜合5日電
佛州邁阿密-戴德郡瑟夫塞德市「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」4日爆破完全崩塌後，搜救人員5日持續挖掘。(美聯社)
佛州邁阿密-戴德郡瑟夫塞德市「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」4日爆破完全崩塌後，搜救人員5日持續挖掘。(美聯社)

佛州邁阿密-戴德郡瑟夫塞德市「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」(Champlain Towers South Condo)4日經爆破完全崩塌後，搜救人員已深入到之前無法探尋的區域，並在新的瓦礫堆中找到4名罹難者，死亡人數增至28人，但仍有117人下落不明；另有一名原住十樓的屋主怒控當局，稱寵物貓還留在原處，但搜救團隊表示，經過多次搜索，都未見動物蹤跡。

搜救團隊4日採用控制爆破的方式，趕在熱帶風暴「愛莎」(Elsa)抵達之前，把崩塌危樓炸垮，深入之前未能到達的區域，包括臥室；公寓6月24日清晨1時15分倒塌時，許多人在睡夢中。

邁阿密戴德郡郡長丹妮拉‧卡瓦(Daniella Levine Cava)表示，搜救團隊之前因為建築結構不穩定，難以接近部分區域，爆破公寓為情勢所逼。

邁阿密-戴德郡消防搜救團隊發言人梅姬‧卡斯楚(Maggie Castro)在每日家屬簡報時說：「日子一天天過去，很難有奇蹟發生。」

邁阿密市消防搜救隊長卡洛(Ignatius Carroll)則表示，原本的殘骸依然支持著爆破後的瓦礫，家屬仍有希望與親人團聚。

搜救人員5日在重機具的協助下，在殘骸中搜尋失蹤者，其中原本的垃圾場區域積水，搜救人員得先抽水出來才能進入探尋。

公寓爆破前，不少住戶哀求希望回到家裡取物但被拒絕，還有人希望能回去救可能還活著的寵物。

62歲的十樓屋主蘇珊娜‧阿瓦雷斯(Susana Alvarez)在公寓崩塌前準備接罹患早發性阿茲海默症的母親入住，遂先帶四歲的愛貓米亞(Mia)進駐。

她4日急忙聯繫搜救人員，稱樓塌時她只拿了手機照亮逃生路線，沒有時間拯救在她床底下的米亞。

救難官員表示，經過三次人工搜索及無人機檢視廢墟結構，都沒有看到任何動物蹤跡。

熱帶風暴 佛州 阿茲海默症

上一則

國慶周末血腥 全美逾400起槍擊案 至少150人死亡

延伸閱讀

熱帶風暴來襲前夕 佛州塌樓爆破

熱帶風暴來襲前夕 佛州塌樓爆破
專業爆破公司 曾協助爆破西雅圖體育館、世貿殘樓

專業爆破公司 曾協助爆破西雅圖體育館、世貿殘樓
熱帶風暴「愛莎」將登陸 佛州州長：要有停電準備

熱帶風暴「愛莎」將登陸 佛州州長：要有停電準備
佛州公寓危樓結構 爆破後完全崩塌

佛州公寓危樓結構 爆破後完全崩塌

熱門新聞

聖路易斯華盛頓大學近日一項研究發現，人體在接種輝瑞BNT和莫德納生產的新冠疫苗後，體內將引發「持續的免疫作用」，同時可能使人體在數年間保持抵禦新冠病毒的能力。(路透)

打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子

2021-06-28 20:58
華裔女童在劫車案中一同被帶走，所幸最終被尋回。(市警提供)

紐約搶匪劫車 2歲華裔女童在車內 警出動直升機攔車逮人

2021-07-02 23:08
邁阿密尚普蘭大廈南棟康斗公寓倒塌現場，救援人員2日繼續進行緊張的搜救，確認死亡的人數已上升到20人。(Getty Images)

邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭

2021-07-03 04:45
佛奇憂心Delta變種及接種率差距恐使美國迎來新一波疫情，圖為30日洛杉磯中央市場內的採買人潮。Getty Images

Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國

2021-06-30 08:01
川普集團財務長魏塞爾柏格(Allen Weisselberg，後)30日遭曼哈頓大陪審團起訴。路透

川普集團財務長魏塞爾柏格今早到法院自首

2021-07-01 09:56
麻州警方處理「摩爾人崛起」事件時，封閉一段95號州際公路，讓行經當地的交通打結。(美聯社)

11武裝分子對峙麻州警 長周末第1天95州際公路嚴重堵塞

2021-07-03 20:41

精彩推薦

超人氣

更多 >
睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲

睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲
脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺

脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺
老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才

老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才
「胖艾咪」成功鏟肉30公斤 超健康瘦身觀念值得參考

「胖艾咪」成功鏟肉30公斤 超健康瘦身觀念值得參考
血腥國慶日周末…全美逾400起槍擊案、150死

血腥國慶日周末…全美逾400起槍擊案、150死