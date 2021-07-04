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「我強暴了妳」 她找到7年前臉書貼文 性侵案重啟調查

編譯陳韻涵／綜合3日電
夏農‧奇樂七年前遭性侵，她去年找到加害人寫有「我強暴了妳」的「臉書」貼文交給警方，要求警方調查。(美聯社)
夏農‧奇樂七年前遭性侵，她去年找到加害人寫有「我強暴了妳」的「臉書」貼文交給警方，要求警方調查。(美聯社)

夏農‧奇樂(Shannon Keeler)在西班牙求學期間，不只贏得長曲棍球全國錦標賽冠軍、取得學士學歷，還蒐集了大一時遭性侵的證據交給調查人員，請求檢察官接手調查這起大學性侵案件。

奇樂2013年在派對上遭一名高年級學生跟蹤、性侵，她條列了目擊證人名單、電話，以及教練帶她去驗傷的醫院資料；去年，她找到加害人的「臉書」(Facebook)帳號，其中有則貼文寫道：「我強暴了妳。」

奇樂把案發經過告訴美聯社，調查人員過多次檢驗證據後，6月29日取得逮捕令，準備緝拿現年28歲的加州薩拉托加市(Saratoga)青年克萊里(Ian Cleary)，他涉嫌於2013年在蓋茨堡學院(Gettysburg College)求學期間性侵奇樂。

然而，警方表示尚不清楚克萊里目前人在哪裡，還在調查，也不知道此案能否進入審理程序。

26歲的奇樂透過律師發表聲明說：「我對此結果感動痛哭，我等了七年，我公開自己的故事，不應該有受害者這麼做以追求正義。」

奇樂告訴美聯社，當時的檢察官不願提起校院強暴訴訟，當局告訴她這很難起訴，因為當事人都被酒精影響行為，檢傷工具也遺失或損毀。

法院文件寫道，奇樂指控冰球隊守門員克萊里跟蹤她回家，潛進她的房間並強暴她；奇樂當時並不知道加害人的名字，當他向她道歉並逃逸時，奇樂傳簡訊給學校朋友說：「我的老天，請幫我。」

奇樂後來發現克萊里在臉書上寫下與強暴案件相關的訊息，遂收集後交給警方；蓋茨堡警局去年重啟調查此案，並對此帳號申請搜索票，查到與克萊里相同的手機號碼。

代表奇樂的華盛頓律師羅拉‧杜恩(Laura Dunn)表示，她希望此案能促使當局更積極回應性侵受害者，雖然目前還沒查到克萊里的下落，但她懷抱希望。

性侵 臉書 檢察官

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