邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭

邁阿密尚普蘭大廈南棟康斗公寓倒塌現場，救援人員2日繼續進行緊張的搜救，確認死亡的人數已上升到20人。(Getty Images)

佛羅里達邁阿密公寓倒塌事件2日經審計核實後，扣除重複名單及後來安全返回者，失蹤人數由145人減至128人，當局並宣布又找到四具遺體，其中包括一名邁阿密消防員的七歲女兒在內；這場重大悲劇確認死亡人數增至22人。

對於已在瑟夫賽德(Surfside)殘破現場工作一個多星期的救援人員來說，找到自家消防隊員的女兒屍首，感受尤其悲痛。這棟12層公寓大樓24日凌晨1時許倒塌後第一個小時至今，沒有從瓦礫下找到任何倖存者。

邁阿密-戴德郡消防局長柯米斯基(Alan Cominsky)說，「每移走一名罹難者，都很艱難。但昨晚我們移走一位消防員的女兒時，更是如此。身為消防員，我們做我們該做的，這是一種召喚和使命；但即便如此，對我們還是有影響。」

七歲女孩Stella Cattarossi的遺體被救援人員從廢墟中尋獲時，她的消防員父親就在現場。(推特圖片)

在現場工作的以色列小組副指揮官埃德里 (Elad Edri) 說，警察 和消防員組成兩隊護送小女孩遺體從廢墟中移出，她一被帶走，救援人員就抱在一起哭。

邁阿密戴德郡郡長萊文卡瓦 (Daniella Levine Cava) 表示，發現女孩遺體對救援人員來說尤其困難，「對我們急救人員來說，這確實不同，也更加困難。消防急救人員不分男女，每天都付出極大代價，我請求大家為他們深深祝禱。」

由於擔心公寓大樓其他部分可能倒塌，搜索工作1日曾暫停大約14個小時；搜索進展緩慢，時間一天天流逝，找到生還者機會也愈來愈低。儘管柯米斯基局長2日重申「救援人員對於找到生還者仍抱持希望」，但大家談到搜救前景時，越來越坦率。拜登 總統一日會見失蹤者家屬表示，「他們都在祈禱懇求『奇蹟出現』。」

邁阿密戴德郡消防局副局長賈德拉(Raide Jadallah)2日與失蹤者親屬會面時說，整個搜索過程中，只在案發當天上午10時、11時左右聽到過一次聲音，那是一名女子發出的聲音，但救援人員找不到她，此後再也沒有聽到其他聲響。

萊文卡瓦表示，她已簽署緊急命令，一旦工程師簽字同意拆除建築物剩餘部分，拆除工作即可在確定日期後迅速進行。

當局也為2日從熱帶風暴 增強的颶風艾爾莎(Hurricane Elsa)制定應急計畫；佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)表示，當局計畫繼續在失事現場搜索，並保護可能受到風暴威脅的任何設備；部分住在帳篷裡的救援人員約600人，已改住皇家加勒比海遊輪，以確保風暴來臨期間安全。