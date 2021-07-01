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邁阿密樓塌／以色列空拍衛星資料 繪3D圖支援搜救

中央社／邁阿密30日綜合外電
佛羅里達州公寓大樓倒塌今天增至18死，仍有147人下落不明。（美聯社）
佛羅里達州公寓大樓倒塌今天增至18死，仍有147人下落不明。（美聯社）

佛羅里達州公寓大樓倒塌今天增至18死，仍有147人下落不明。以色列軍方動用空拍與衛星資料，為這棟坍塌建築與周圍災區繪製精細的3D地圖，以協助尋找瓦礫推下的受害者。

以色列國防軍向「紐約郵報」（New York Post）提供數張影像，繪製的是佛州瑟夫賽德鎮（Surfside）香普蘭大廈南棟（Champlain Towers South）倒塌公寓其餘地方的地勢。

邁阿密戴德郡（Miami-Dade County）郡長萊文-卡瓦（Daniella Levine Cava）在記者會上說，目前仍有147人下落不明。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

以色列軍官約瑟普（Uri Jospe）在佛州接受紐約郵報電話訪問時說，這些影像是由以色列軍隊負責蒐集視覺情報的機密9900隊（Unit 9900）繪製，內容包括衛星與飛機提供的地理資料。

他說：「因此這代表了，如果我們知道有人在某戶公寓，我們現在就可以試著找到他的下落。」

這位9900部隊的指揮官在聲明中說，他的團隊使用「先進技術能力」，在災難現場向民防司令部（Home Front Command）單位提供支援。

他說：「我們分析這棟倒塌的建築，建立了這棟建築的3D模型，讓民防司令部代表團可向救援行動提供進一步支援，更快速且有效地在瓦礫堆中搜尋生還者。」

「耶路撒冷郵報」（Jerusalem Post）報導，在以色列，9900部隊的成員有58%是女性，他們繪製的3D地圖可讓地面部隊與戰鬥機飛官在行動前，便對敵方地勢有全面掌握。

以色列 紐約 佛州

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