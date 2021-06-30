佛州女買房遇詐騙 6.3萬元即時攔截追回

為了讓兩個女兒擁有更好的居住環境，住在佛羅里達州南部的婦女派翠西亞‧維里諾(Patricia Verlino)身兼多份工作，幾年省吃儉用終於存下購買康斗(condo)公寓的6萬3000元頭期款。就在她以為按照產權公司(title company)通知完成付款之後，卻發現通知信是詐騙集團 所寄，畢生積蓄頓時泡湯。

維里諾接受福斯新聞網(Fox News)訪問時說，為了存錢購屋，她身兼多份工作，好幾年省吃儉用，存下6萬3000元購買公寓的頭期款。

她說，準備繳付頭期款時，接到產權公司寄來的電子郵件，信中寫著匯款步驟，因此依照指示完成付款，搬進公寓後卻發現，通知信並不是產權公司所發，而是詐騙集團寄的，產權公司從未收到她的頭期款。

正在協助維里諾追討款項的產權保險 公司負責人塔契爾(Kevin Tacher)分析，產權公司的電郵帳號可能遭到駭客 入侵，駭客因此掌握產權公司客戶資料，知道哪些客戶即將付款。

維里諾說，得知出事的第一時間就向警方報案，所幸在電匯手續完成前，即時保住3萬4000元，但另外2萬9000元恐怕追不回來。

塔契爾表示，消費者購屋時要注意以下細節，避免淪為詐騙受害者：

一、收到任何通知時，都必須小心確認，切莫直接撥打電郵下方所附的電話號碼。

二、買房雖然透過仲介處理，但當必須與產權公司接洽時，一定要與產權公司直接互動。

三、所有付款或匯款之前，必須與受款人先行查證。

四、必須透過安全可靠的匯款方式付款，避免帳戶遭到駭客入侵。