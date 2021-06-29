被控針對青少年行銷 電子菸Juul 4000萬與北卡和解

電子菸龍頭Juul Labs鎖定青少年賣電子煙備受指責、並被起訴，決支付4000萬元與北卡羅來納州和解，另將採取行動防止未成年人使用電子菸。(美聯社)

電子菸龍頭Juul Labs鎖定青少年賣電子菸備受指責、並被起訴，決支付4000萬元與北卡羅來納州 和解，另將採取行動防止未成年人使用電子菸。

北卡高等法院法官哈德森(Orlando Hudson)簽署該州第一椿類似和解。北卡檢察長斯坦(Josh Stein)起訴Juul，指該公司鎖定年少族群採取不公和欺騙手法，讓他們使用易上癮的電子菸。訴訟案原訂下月開庭。

據和解，Juul 將不針對北卡21歲以下族群打廣告，並限制該州線上銷售量，而且只在配備個人身份掃描儀的商店櫃檯後方展售該公司菸品，藉此對年齡把關。

Juul菸品2015 年推出後，青少年電子菸用量跳增70%以上，聯邦食品暨藥物管理局 (FDA)宣稱已出現青少年電子菸流行病。尼古丁對發育中的大腦有害。

斯坦說，Juul引發並傳播尼古丁成癮症，只為賺錢。

自停止所有廣告和社群媒體 宣傳、撤下薄荷醇以外的大部分口味菸品後，Juul銷售下滑。

Juul發表聲明，將繼續不讓未成年人使用菸品，並減少成年吸菸者的危害。

全美多州各自對Juul提訴。去年2月以來，39名州檢察長小組合作展開調查。這家電子菸業者還面臨數百起顧客和年輕菸客家人有關人身傷害的訴訟。

青少年吸電子菸去年減少，據調查，僅20%高中生表示最近吸電子菸和其他菸品，低於2019年的28%。專家認為，這歸功於口味限制、新聯邦法將菸草和電子菸銷售門檻提高到21歲。

反電子菸倡導者樂見和解，但認為需更多限制遏止青少年吸菸。

4000萬元和解金六年內支付，將用於推行戒菸和預防計劃、進行電子菸研究。

斯坦是在杜克大學所在的北卡中部城市達勒姆州法院提起訴訟；拜菸草生產之賜，該城市和學校20世紀蓬勃發展。在這個城市提訴訟具象徵意義。