我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美57%成人 完全接種疫苗

疫苗充足 佛奇：美國人可能不需要打AZ

被控針對青少年行銷 電子菸Juul 4000萬與北卡和解

編譯周芳苑╱綜合28日電
電子菸龍頭Juul Labs鎖定青少年賣電子煙備受指責、並被起訴，決支付4000萬元與北卡羅來納州和解，另將採取行動防止未成年人使用電子菸。(美聯社)
電子菸龍頭Juul Labs鎖定青少年賣電子煙備受指責、並被起訴，決支付4000萬元與北卡羅來納州和解，另將採取行動防止未成年人使用電子菸。(美聯社)

電子菸龍頭Juul Labs鎖定青少年賣電子菸備受指責、並被起訴，決支付4000萬元與北卡羅來納州和解，另將採取行動防止未成年人使用電子菸。

北卡高等法院法官哈德森(Orlando Hudson)簽署該州第一椿類似和解。北卡檢察長斯坦(Josh Stein)起訴Juul，指該公司鎖定年少族群採取不公和欺騙手法，讓他們使用易上癮的電子菸。訴訟案原訂下月開庭。

據和解，Juul 將不針對北卡21歲以下族群打廣告，並限制該州線上銷售量，而且只在配備個人身份掃描儀的商店櫃檯後方展售該公司菸品，藉此對年齡把關。

Juul菸品2015 年推出後，青少年電子菸用量跳增70%以上，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)宣稱已出現青少年電子菸流行病。尼古丁對發育中的大腦有害。

斯坦說，Juul引發並傳播尼古丁成癮症，只為賺錢。

自停止所有廣告和社群媒體宣傳、撤下薄荷醇以外的大部分口味菸品後，Juul銷售下滑。

Juul發表聲明，將繼續不讓未成年人使用菸品，並減少成年吸菸者的危害。

全美多州各自對Juul提訴。去年2月以來，39名州檢察長小組合作展開調查。這家電子菸業者還面臨數百起顧客和年輕菸客家人有關人身傷害的訴訟。

青少年吸電子菸去年減少，據調查，僅20%高中生表示最近吸電子菸和其他菸品，低於2019年的28%。專家認為，這歸功於口味限制、新聯邦法將菸草和電子菸銷售門檻提高到21歲。

反電子菸倡導者樂見和解，但認為需更多限制遏止青少年吸菸。

4000萬元和解金六年內支付，將用於推行戒菸和預防計劃、進行電子菸研究。

斯坦是在杜克大學所在的北卡中部城市達勒姆州法院提起訴訟；拜菸草生產之賜，該城市和學校20世紀蓬勃發展。在這個城市提訴訟具象徵意義。

北卡羅來納州 社群媒體 食品暨藥物管理局

上一則

疫苗充足 佛奇：美國人可能不需要打AZ

下一則

平權團體調查：全美多元性別性教育低於10%

延伸閱讀

阿拉米達縣家暴男槍擊3警 被控謀殺未遂

阿拉米達縣家暴男槍擊3警 被控謀殺未遂
福爾摩沙壘球隊 北卡三角成軍

福爾摩沙壘球隊 北卡三角成軍
不需按指紋 夏樂機場啟用臉部識別系統

不需按指紋 夏樂機場啟用臉部識別系統
鼓勵民眾打疫苗 北卡祭百萬抽獎

鼓勵民眾打疫苗 北卡祭百萬抽獎

熱門新聞

新書「噩夢般場景」爆料說，前總統川普去年感染新冠病毒後病情急轉直下，讓白宮幕僚措手不及。圖為去年10月4日川普在住院期間，坐車到醫院外向支持者揮手。(Getty Images)

新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光

2021-06-24 23:07
美國佛羅里達州一棟「海景第一排」的濱海12層樓公寓 ，突然無預警從中軸崩塌。圖為空拍圖，紅圈處為倒塌的公寓。（Getty Images）

公安疏失？地層下陷？佛州海景公寓為何「無預警」倒塌

2021-06-25 01:21
根據CDC的數據，截至21日，45%的美國人已完整接種新冠疫苗。路透

美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起

2021-06-21 15:42
全球多國傳出年輕人在接種後出現心肌炎，CDC將就此召開緊急會議。圖為青少年在紐約市打新冠疫苗。(Getty Images)

接種輝瑞、莫德納疫苗 美國約1200人「心臟發炎」

2021-06-23 21:02
防毒軟體公司McAfee創辦人邁克菲23日在巴塞隆納獄中逝世，享壽75歲。（路透）

McAfee創辦人西班牙獄中自殺身亡 剛判引渡回美

2021-06-23 21:38
全美第一的TJ高中公布2025屆新生錄取狀況，亞裔學生仍占多數，但占比從原來的73%降至54%。（記者張筠 / 攝影）

全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成

2021-06-24 19:02

精彩推薦

超人氣

更多 >
阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備

阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備
打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子

打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子
歐國盃／想紅就來脫一下 俄羅斯正妹鬧場後獲百萬粉絲

歐國盃／想紅就來脫一下 俄羅斯正妹鬧場後獲百萬粉絲
Delta病毒 紐約市傳播加速

Delta病毒 紐約市傳播加速
宋慧喬刷新性感尺度 朦朧床照讓人看了臉紅心跳

宋慧喬刷新性感尺度 朦朧床照讓人看了臉紅心跳