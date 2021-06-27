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熱氣球撞電線墜毀 新墨州5死 造成萬戶停電

編譯徐薏茹／綜合26日電
新墨西哥州26日上午發生熱氣球升空後撞到電線意外，造成五人死亡。圖為吊籃墜落在馬路中央。(美聯社)
新墨西哥州26日上午發生熱氣球升空後撞到電線意外，造成五人死亡。圖為吊籃墜落在馬路中央。(美聯社)

新墨西哥州阿布奎基市(Albuquerque)附近26日早上發生一起熱氣球事故，一個熱氣球在空中撞上電線並起火燃燒，導致熱氣球上的五人喪生；聯邦航空管理局(FAA)及國家交通安全委員會(National Transportation Safety Board)正在調查事故原因。

死者為三名男性、兩名女性，但身分尚未公布；阿布奎基市消防官員的聲明中指出其中一名男性死者為熱氣球的駕駛員；警方估測，死者年齡介於40至60歲之間。

根據FAA調查，發生意外的熱氣球吊籃墜落在大街附近並起火燃燒，熱氣球球體則飄往別處，最後掉落在民宅屋頂；此次事故也造成當地部分停電，新墨西哥州電力公司PNM表示至少有1萬3777用戶受影響。

事故發生當時帕瑞茲(Joshua Perez)正好在附近，他說聽到一聲巨響，看到熱氣球撞到電線後解體，他和其他民眾拿著滅火器衝上前滅火，並關閉熱氣球的丙烷以防爆炸。

新墨西哥州26日上午發生熱氣球升空後撞到電線意外，造成五人死亡。圖為和吊籃分離的...
新墨西哥州26日上午發生熱氣球升空後撞到電線意外，造成五人死亡。圖為和吊籃分離的熱氣球即將墜落民宅屋頂。(美聯社)

新墨西哥州一名網友在推特上說停電後他看到熱氣球墜落且沒有吊籃，「電先停了，看向窗外看到熱氣球掉下來沒有吊籃，真可怕。」

警局發言人加列戈斯(Gilbert Gallegos)說操作熱氣球並不容易，「我們的熱氣球駕駛人往往是駕駛熱氣球專家，但有時會遇到像這樣的悲劇。」

阿布奎基市是熱氣球觀光勝地，每年10月都會舉辦熱氣球嘉年華，吸引來自世界各地的遊客及熱氣球駕駛員；阿布奎基的居民全年都可欣賞房屋上空五顏六色的熱氣球，意外並不常見，但有時仍難以避免，今年1月就有一名乘客在熱氣球硬著陸後掉出乘坐籃外，因重傷而喪生。

新墨西哥州26日上午發生熱氣球升空後撞到電線意外，造成五人死亡。圖為當地居民對著...
新墨西哥州26日上午發生熱氣球升空後撞到電線意外，造成五人死亡。圖為當地居民對著墜地的吊籃拍照。(美聯社)

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