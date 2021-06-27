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連環悲劇！ 見槍手殺警 他轟了兇手 反遭馳援警察誤殺

編譯郭宣含／綜合26日電
科羅拉多州阿瓦達市警員比斯利遭槍手伏擊喪命後，居民和同僚在當地悼念他；而把槍手擊斃的赫利雖誤遭警方擊斃，也被警方譽為英雄。(美聯社)
科羅拉多州阿瓦達市警員比斯利遭槍手伏擊喪命後，居民和同僚在當地悼念他；而把槍手擊斃的赫利雖誤遭警方擊斃，也被警方譽為英雄。(美聯社)

科羅拉多州40歲男子赫利(Johnny Hurley)21日射殺一名59歲仇殺警察的槍手，但隨後抵達現場的另一名警員見到赫利手持嫌犯的AR-15步槍後，開槍把赫利打死；科州阿瓦達(Arvada)市警方25日把赫利譽為英雄。

警方的說法有助釐清21日三人接連在阿瓦達遭槍殺的案件，該區有許多熱門商店、餐廳和小店；根據警方提供的影片，阿瓦達警察比斯利(Gordon Beesley)21日獲報有可疑男子，而前往現場處理後，這名男子特洛依克(Ronald Troyke)把卡車停在比斯利的警車附近並突襲他。

影片顯示，特洛依克朝比斯利奔去；警方表示，當比斯利轉身時便遭特洛依克開槍，比斯利隨後倒地。

根據攝影機畫面與一名警察描述，特洛依克從車上拿出AR-15步槍，這時赫利見義勇為與他對峙，並以手槍射殺兇嫌；警方表示，當另一名警察到場後，赫利正手持兇嫌的步槍，而該名警察便朝他開槍。

不過影片中沒看到赫利射殺特洛依克，也沒有赫利遭射殺的畫面。

本周一名目擊者表示，赫利21日在該區購物，他聽到槍聲就跑過去持槍與兇嫌對峙，「他毫不猶豫，沒有站在原地思考。」目擊者表示，赫利開了五到六槍，槍手後來倒在一輛車旁。

警方先前並未證實赫利在此案的角色與遭誰射殺，不過在25日公布的影片中，阿瓦達警長斯垂特(Link Strate)表示，赫利是英雄，他的舉動可能救了很多人的性命；斯垂特並未致歉，但表示赫利與比斯利之死都是悲劇。

射殺赫利的不知名警察正接受另一個地方執法單位調查，地方檢察官將根據調查結果，判定該名警察之舉是否屬合理使用致命武力，或者該名警察是否該被控罪。目前該名警察因調查進行中而休行政假。

赫利家屬25日發出聲明，他們感謝該市與警察的支持，也正等待第三方調查。

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