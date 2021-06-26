我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美56.3%成人 完全接種疫苗

邁阿密急尋40年大樓崩塌原因 跟「剝落問題」有關？

邁阿密急尋40年大樓崩塌原因 跟「剝落問題」有關？

中央社／佛州瑟夫賽德25日綜合報導
佛州邁阿密-戴德郡的一棟濱海康斗公寓24日凌晨坍塌。（美聯社）
佛州邁阿密-戴德郡的一棟濱海康斗公寓24日凌晨坍塌。（美聯社）

美國佛羅里達州邁阿密郊區一棟40年公寓大樓昨天凌晨突然崩塌，佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）今天要求及時找出事故原因。據報導，大樓安檢前的工程和地層下陷是兩大備受關注的因素。

發生事故的「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」（Champlain Towers South）位於比斯肯灣（Biscayne Bay）堰洲島上的瑟夫塞德鎮（Surfside），與邁阿密隔灣相對。這棟樓高12層，昨天部分坍塌，造成至少4人喪命、159人失聯。

德桑提斯在記者會上說：「我們需要一個明確解釋，說明為何會發生這種事。」他還說：「我真的認為及時說明很重要，這樣才能為家屬、為佛州民眾解答心中的疑惑。」

中央社引述法新社報導，調查人員試圖釐清事故原因，其中兩個因素受到關注，一是這棟樓在安檢前所進行的工程，另一是這棟蓋在填平溼地上的建築物自1990年代以來就持續下沉。

根據邁阿密達德郡（Miami-Dade county）安檢規定，建築物每40年必須重新認證，1981年完工的「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」為符合規定，今年執行屋頂工程。郡府官員強調，尚無跡象顯示工程與南側崩塌有因果關係。

邁阿密海濱公寓倒塌後第二天，搜救人員出動警犬在廢墟中繼續搜索生命跡象。(Gett...
邁阿密海濱公寓倒塌後第二天，搜救人員出動警犬在廢墟中繼續搜索生命跡象。(Getty Images)

美國有線電視新聞網（CNN）報導，結構工程師巴蒂斯塔（Greg Batista）表示，混凝土修復和剝落問題有可能導致崩塌。混凝土部分表面脫落或碎裂時，可能會發生剝落問題。

巴蒂斯塔說：「剝落到一定程度又沒修繕的話，最終有可能導致崩塌。」他指出，一根柱子有問題就足以拖垮建築物。

此外，佛羅里達國際大學（FIU）環境學教授多溫斯基（Shimon Wdowinski）主導的研究也受到關注。衛星資料顯示，大樓所在地於1993年至1999年有地層下陷跡象。

多溫斯基告訴CNN：「我不知道能否預測會發生崩塌，但我們確實發現這棟建築物曾在1990年代移動。」

他解釋說：「這非常細微，每年2公釐，但還是被衛星發現。」他形容下陷「過程緩慢」，而非很快下沉。

他說：「在這種情況下，大樓只表現出小範圍的跡象。而這意味著不一定是建築物移入地下，也可能是建築物內部位移，如果大樓內有某種結構受損就可能發生。」

不過，佛羅里達國際大學在官網貼文中提醒，地層下陷本身可能不會自然而然造成一棟大樓坍塌。

校方指出，在瑟夫賽德鎮觀察到的下陷速度，比多溫斯基在其他地方研究的速度慢很多，例如墨西哥市一些地區每年以多達38公分的速度下陷。

美國 佛州 墨西哥

上一則

跪頸案被判刑22年半 沙文：希望判決撫慰家屬的傷痕

延伸閱讀

邁阿密塌樓增至4死、159失蹤 涉以色列、中南美多國公民

邁阿密塌樓增至4死、159失蹤 涉以色列、中南美多國公民
部分迷幻藥合法化 亞裔團體縣府大樓外抗議

部分迷幻藥合法化 亞裔團體縣府大樓外抗議
邁阿密公寓樓塌那刻 她電話尖叫「殺人啊」音訊驟斷…

邁阿密公寓樓塌那刻 她電話尖叫「殺人啊」音訊驟斷…
佛州塌樓首位罹難者 確認非台裔

佛州塌樓首位罹難者 確認非台裔

熱門新聞

新書「噩夢般場景」爆料說，前總統川普去年感染新冠病毒後病情急轉直下，讓白宮幕僚措手不及。圖為去年10月4日川普在住院期間，坐車到醫院外向支持者揮手。(Getty Images)

新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光

2021-06-24 23:07
美國金融大亨、海曼資本的創辦人巴斯（Kyle Bass）19日晚間在推特上發布了一張照片，照片中他穿著一件將中國標註為「西台灣」（WEST TAIWAN）的T恤。（取材自推特）

中國變「西台灣」？美金融大亨巴斯穿惡搞T恤挺台

2021-06-20 13:20
根據CDC的數據，截至21日，45%的美國人已完整接種新冠疫苗。路透

美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起

2021-06-21 15:42
美國佛羅里達州一棟「海景第一排」的濱海12層樓公寓 ，突然無預警從中軸崩塌。圖為空拍圖，紅圈處為倒塌的公寓。（Getty Images）

公安疏失？地層下陷？佛州海景公寓為何「無預警」倒塌

2021-06-25 01:21
全球多國傳出年輕人在接種後出現心肌炎，CDC將就此召開緊急會議。圖為青少年在紐約市打新冠疫苗。(Getty Images)

接種輝瑞、莫德納疫苗 美國約1200人「心臟發炎」

2021-06-23 21:02
研究指出，Delta的傳染力比英國變種病毒Alpha高約60%。圖為美國加州15日解除防疫警戒，加州人打了疫苗外出還是願意戴口罩。（中央社）

Delta變種多恐怖？CDC：恐成美主流 WHO：將攻占全球

2021-06-18 22:01

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人

邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人
你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上

你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上
洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔
是否該超前部署？專家：Novavax是當下最佳新冠疫苗

是否該超前部署？專家：Novavax是當下最佳新冠疫苗