邁阿密急尋40年大樓崩塌原因 跟「剝落問題」有關？

佛州邁阿密-戴德郡的一棟濱海康斗公寓24日凌晨坍塌。（美聯社）

美國 佛羅里達州邁阿密郊區一棟40年公寓大樓昨天凌晨突然崩塌，佛州 州長德桑提斯（Ron DeSantis）今天要求及時找出事故原因。據報導，大樓安檢前的工程和地層下陷是兩大備受關注的因素。

發生事故的「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」（Champlain Towers South）位於比斯肯灣（Biscayne Bay）堰洲島上的瑟夫塞德鎮（Surfside），與邁阿密隔灣相對。這棟樓高12層，昨天部分坍塌，造成至少4人喪命、159人失聯。

德桑提斯在記者會上說：「我們需要一個明確解釋，說明為何會發生這種事。」他還說：「我真的認為及時說明很重要，這樣才能為家屬、為佛州民眾解答心中的疑惑。」

中央社引述法新社報導，調查人員試圖釐清事故原因，其中兩個因素受到關注，一是這棟樓在安檢前所進行的工程，另一是這棟蓋在填平溼地上的建築物自1990年代以來就持續下沉。

根據邁阿密達德郡（Miami-Dade county）安檢規定，建築物每40年必須重新認證，1981年完工的「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」為符合規定，今年執行屋頂工程。郡府官員強調，尚無跡象顯示工程與南側崩塌有因果關係。

邁阿密海濱公寓倒塌後第二天，搜救人員出動警犬在廢墟中繼續搜索生命跡象。(Getty Images)

美國有線電視新聞網（CNN）報導，結構工程師巴蒂斯塔（Greg Batista）表示，混凝土修復和剝落問題有可能導致崩塌。混凝土部分表面脫落或碎裂時，可能會發生剝落問題。

巴蒂斯塔說：「剝落到一定程度又沒修繕的話，最終有可能導致崩塌。」他指出，一根柱子有問題就足以拖垮建築物。

此外，佛羅里達國際大學（FIU）環境學教授多溫斯基（Shimon Wdowinski）主導的研究也受到關注。衛星資料顯示，大樓所在地於1993年至1999年有地層下陷跡象。

多溫斯基告訴CNN：「我不知道能否預測會發生崩塌，但我們確實發現這棟建築物曾在1990年代移動。」

他解釋說：「這非常細微，每年2公釐，但還是被衛星發現。」他形容下陷「過程緩慢」，而非很快下沉。

他說：「在這種情況下，大樓只表現出小範圍的跡象。而這意味著不一定是建築物移入地下，也可能是建築物內部位移，如果大樓內有某種結構受損就可能發生。」

不過，佛羅里達國際大學在官網貼文中提醒，地層下陷本身可能不會自然而然造成一棟大樓坍塌。

校方指出，在瑟夫賽德鎮觀察到的下陷速度，比多溫斯基在其他地方研究的速度慢很多，例如墨西哥 市一些地區每年以多達38公分的速度下陷。