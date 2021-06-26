參與山林大火救災 俄勒岡州41名受刑人減刑

俄勒岡州2020年發生嚴重山林大火，當時41名受刑人參加救災行動，如今獲得民主黨籍俄勒岡州州長凱特‧布朗減刑。(Getty Images)

俄勒岡州 2020年發生嚴重山林大火，4000多棟房舍被燒毀，火勢蔓延面積逾100萬英畝，當時41名受刑人參加救災行動，如今獲得民主黨 籍俄勒岡州州長凱特 ‧布朗(Kate Brown)減刑，其中23人將於下個月提早出獄。

俄勒岡州懲教廳(Department of Corrections)在布朗指示下，以個案方式評估參與2020年野火救災的受刑人案例。經過評估後，除23將在下月22日提早出獄外，另18人則獲減刑一年。

州長辦公室發言人麗茲‧梅拉(Liz Merah)指出，2020年勞工節(Labor Day)假期間的野火造成許多房舍、森林遭摧毀，當時某些受刑人由於獄中表現良好，也接受適當訓練，獲准配合消防單位展開野火救災行動，英勇對抗森林大火，避免災情擴大，也讓俄勒岡州避開生命財產的進一步損失。

根據規定，受刑人去年獲准參加野火救災行動前，必須先經過州政府背景調查，證明服刑結束後將有合宜的居所，並通過審核確認不會對社區造成安全、秩序等危害；另外，受刑人也須過去12個月服刑期間表現良好。