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跪頸案被判刑22年半 沙文：希望判決撫慰家屬的傷痕

編譯柯立偉／綜合25日電
跪殺非裔青年佛洛伊德的明尼蘇達州白人警員沙文被判刑前，向死者家屬表達哀悼。(美聯社)
跪殺非裔青年佛洛伊德的明尼蘇達州白人警員沙文被判刑前，向死者家屬表達哀悼。(美聯社)

明尼蘇達州白人警員沙文(Derek Chauvin)跪殺非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)案25日宣判，法官判決沙文22年6個月有期徒刑，若在獄中表現良好，服刑15年後有機會申請假釋，全案仍可上訴。

開庭後，法官正準備宣讀判決前，沙文打破了本案審判將近一年的沉默，拿下口罩向死者家屬致哀；沙文說：「我真的希望能對家屬表達我的哀悼之意，將來在聯邦法院的審判或許或揭露更多連我都不知道的訊息。但現在，希望法院的宣判可以撫慰你們的傷痕。」

沙文去年5月25日在明尼亞波利斯市(Minneapolis)因單膝壓頸長達九分半鐘，致佛洛伊德死亡，引起全國乃至於全球抗議，沙文也被捕並被控罪；由五名男性與七名女性組成的陪審團陪審團於4月20日對裁定沙文二級過失殺人、三級謀殺和二級謀殺罪全部成立，檢察官向法官求刑30年。

沙文被判刑後，明尼亞波利斯市的居民在佛洛伊德喪命的地點哀悼。(美聯社)
沙文被判刑後，明尼亞波利斯市的居民在佛洛伊德喪命的地點哀悼。(美聯社)

正式宣判前，辯方律師尼爾森(Eric Nelson)向法庭臨時提出數項聲請，包含請求重審與召開聽證會審查陪審員不當行為；尼爾森表示，其中一名陪審員在甄選期間，隱瞞了去年夏天曾參加紀念馬丁路德金恩博士遊行活動的事實，恐造成裁決不公。

此外，由於本案在明尼蘇達州引起極大關注，強烈的民意壓力可能對陪審團造成不當影響，因此請求移轉管轄權至他州重審。但皆遭法官駁回。

沙文的母親卡洛琳．寶林提(Carolyn Pawlenty)則溫情喊話：「我相信你是清白的，等你出獄那一天，我會去接你回家。」

不過，佛洛伊德的家屬並不滿意法院宣判的22年半刑期，認為太短；委任律師指出，家屬明白此一刑期已是明尼蘇達州史上，對於執法過當警察宣判的最長刑期，但仍不足以實現正義；律師說：「真正的正義，是美國領土上的任何一個少數族裔，都不需要擔心自己的膚色會讓他在警察面前，遭受不公平待遇。」

佛洛伊德的哥哥羅尼(Rodney Floyd)直言：「弟弟的死亡讓全家都被判處了思念他的『無期徒刑』，但我們只是要求法院施以最高刑期40年。希望接下來的聯邦審判，可以符合家屬的期待。」

佛洛伊德 明尼蘇達州 警察

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