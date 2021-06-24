佛州公寓像炸垮 男孩瓦礫中伸手喊：看得到我的手嗎？

搜救佛州邁阿密戴德郡尚普蘭大廈南棟康斗公寓倒塌事件中受困的居民，警方動用了直升機。(美聯社)

佛羅里達州邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)瑟夫塞德市(Surfside)一棟海濱公寓大樓，24日午夜過後突然大半塌陷，有目擊者在如恐怖片的災難現場，看到一隻從水泥瓦礫堆中伸出的扭動小手，因此救出一名小男孩；倖存者在睡夢中被如雷巨響中驚醒，生還後餘悸猶存地描述打開家門看到眼前一個大瓦礫洞的驚恐過程。

半夜遛狗 看見恐怖電影 場景上演

半夜遛狗路過災難現場的目擊者包博亞(Nicholas Balboa)向美國 有線電視新聞網(CNN)表示，當他看到眼前塌陷的大樓，心裡想的是：「不可能有人生還」；隨後，他沿著海灘走到大樓後方，覺得四周全然死寂，彷彿在看一場毛骨悚然的恐怖電影，突然聽到有人尖叫。

包博亞循著聲音走去，赫然發現有小小手指從大塊混凝土和扭曲金屬堆下方，伸出來扭動。

「那隻手穿過了碎片，擺動著。」

「走到近得可以明確聽到聲音時，埋在瓦礫堆裡的人說：『你看得到我的手嗎？』」包博亞說，「那隻手穿過了碎片，擺動著。」

在佛羅里達州邁阿密-戴德郡海濱公寓塌樓事件中獲救的居民，回憶打開家門看到眼前一個大瓦礫洞的驚恐過程時，仍心有餘悸。(美聯社)

睡夢中樓塌 「渾然不知大樓要垮了」

包博亞立即打開自己手機內鍵手電筒，對外發出求救信號，警察 來了，更多救援人員抵達了；這個躺在床墊和床架下的男孩，終於被拉了出來。男孩是24日上午至少35名幸運獲救者之一。

包博亞說，樓塌時，「男孩顯然在睡覺，好多人當時在公寓裡過著自己的生活，睡覺或看電視，渾然不知大樓就要垮了。」

在佛羅里達州邁阿密-戴德郡海濱公寓塌樓事件中獲救的居民，回憶打開家門看到眼前一個大瓦礫洞的驚恐過程時，仍心有餘悸。(美聯社)

以為打雷聲 打開門只見瓦礫和濃煙

63歲的瑟夫塞德市前任副市長巴里·科恩 (Barry Cohen) 就是其中一家住戶。他當時與妻子都在睡覺，還以為自己聽到的是打雷聲。

科恩說，等他們起身打開通往走廊的門，面對的卻是一大堆的瓦礫和滾滾濃煙，「我根本無法走出門口；外面是一個巨大的瓦礫洞。」

生死一瞬間 獲救「高興自己活著」

這對夫婦所住的尚普蘭塔南公寓(Champlain Towers South Condo)距離大西洋海岸只有幾碼 ；科恩描述自己幸運獲救的過程表示，他和妻子先試圖走樓梯到泳池區，發現門打不開；然後他們到地下室，卻發現那裡持續有水不斷冒出來。

最後他們回到樓上，大聲呼救，後來消防員使用車載升降台將他們救到安全地帶。

「我很感謝他們。」科恩說：「他們工作太辛苦了。我一直很高興自己活著，但我今天更快樂。」

住在附近大樓的住戶詹妮弗·卡爾(Jennifer Carr)表示，她睡覺時被一聲巨響驚醒，房間搖晃，一度以為是雷雨，直到大樓火警警報響起，她和家人走到外面一看，才知道有大樓倒塌了，「這是一場災難，人們邊跑邊尖叫。」

人被埋在瓦礫廢墟中，撐幾天到數周都有可能。圖為24日清晨佛羅里達州瑟夫塞德市公寓倒塌後，急救人員趕往救助。(Getty Images)

救援不停手 深入瓦礫堆尋找生還者

救援人員仍持續以10到12人為一組，帶著狗和其他設備進入瓦礫堆試圖找尋更多可能的生還者；有媒體取得建物倒塌那一刻的錄影畫面，顯示大量碎片飛向空中；警方形容大樓損壞程度有如「炸彈爆炸」。

據報導，瓦礫堆裡仍有生命跡象。數百位心急如焚的家屬聚在一起，手持親人照片等待消息；警方已著手調查大樓倒塌原因。