美國佛羅里達州 邁阿密海灘(Miami Beach, FL)24日凌晨發生一棟建築物局部倒塌,邁阿密達德郡消防隊已出動超過80個單位前往救援。

據《邁阿密先驅報》(Miami Herald)消息,出事建築是一棟建於1981年,位處海濱的12層公寓大樓(Condo tower),共有超過100個單位。從邁阿密灘警方在推特 發布的現場影像可見,該公寓大樓的大半側都已經淪為一堆瓦礫。

官方目前尚未發表死傷人數,據指一位已在現場的消防隊員稱多人傷亡。

影片來源:YouTube

So a building next to my hotel collapsed in Miami Beach during the middle of the night. pic.twitter.com/qLhlhRnP1X