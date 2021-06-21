熱帶風暴橫掃阿拉巴馬 13人死亡、包括10名兒童

阿拉巴馬州19日遭熱帶風暴橫掃，並引發龍捲風。圖為風暴行經地區，街上滿目瘡痍。(美聯社)

熱帶風暴 「克勞代特」(Claudette)橫掃東南部，帶來強降雨另引發龍捲風，至少造成阿拉巴馬州 13人死亡，其中有十名兒童，另夷毀數十間民宅，引發連環車禍 ，路樹、電桿被強風颳倒，風暴行經地帶，災情滿目瘡痍。

美聯社20日報導，阿州巴特勒郡 (Butler County) 法醫賈爾拉克(Wayne Garlock)指出，一輛15座的學生遊覽車在蒙哥馬利市以南約35哩的州際65號公路上，疑因路面潮濕而打滑，與小汽車相撞，遊覽車爆炸失火，造成九名兒童及遊覽車司機喪生。

阿拉巴馬州警長協會青年農場執行長史密斯(Michael Smith)表示，遊覽車上的兒童剛去格爾夫海岸(Gulf Shores)度假一周，想回返青年農場；杜斯卡洛薩郡農場主任甘蒂絲‧古利(Candice Gulley)車禍時也在車上，經送醫搶救，目前狀況不明。

賈爾拉克指出，車禍現場以路面容易打滑而聞名，州際65號公路往北走，碰到小山而轉彎，鄰近就有一條小溪；那一段路在夏季周末通常塞滿來往墨西哥灣沙灘區度假的車輛。

賈爾拉克表示，另兩名喪生者分坐不同車輛而在田納西州馬里昂郡(Marion County)出車禍去世；還有很多人因車禍受傷。

杜斯卡洛薩(Tuscaloosa)市警局刑事組長賽勒斯(Marty Sellers)表示，強風颳倒樹木，砸進一戶人家，造成一名24歲男子及一名3歲男童身故。狄卡布郡(Dekalb County)有一名女子駕車墜入河中溺斃。

這些死亡事故，都因風暴19日晚間灌到阿拉巴馬州北部及喬治亞而致憾事；據報導，密西西比灣區海岸降雨量高達12吋。

克勞代特颳起的強風風速仍接近時速30哩；國家颶風中心預測，克勞代特21日還會補強回到熱帶風暴等級，吹過北卡州東部，再出海往大西洋吹去。