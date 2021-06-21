怎麼回事？陸軍10年至少失竊1900把槍

美聯社調查數據顯示，軍方遭竊或遺失的武器，以步槍最多。(美聯社)

據美聯社調查，美軍自2010年起的十年間，至少有1900把槍枝遭竊或遺失，大部分來自陸軍；參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)對此大感震驚，考慮對槍枝管理進行全面系統性整頓。

調查指出，部分遺失的槍枝遭到偷竊，並且被用於街頭暴力犯罪 。但也有其他遺失的槍枝，在美軍龐大的供應鏈中無法追蹤。據調查，在部分單位未能提供完成資料與數字可能低估的狀況下，失竊槍枝至少達1900支。

密利上周在參院撥款委員會聽證會表示：「我對這數字感到非常驚訝。」

參謀首長聯席會議主席密利。(美聯社)

四位聯邦參議員 也表示擔憂，范士丹( Dianne Feinstein)質詢，一處陸軍基地曾發生自動攻擊步槍遭竊，轉賣給加州幫派的事件，陸軍該如何處置。

密利對此表示，他已要求各單位軍官徹底清點武器數量；但依照目前回報的數字，失竊的槍枝少於美聯社報導的數量。但密利向范士丹表示：「我還欠你一個明確的答案。」

密利發言人巴特勒上校(Dave Butler)在聲明中表示：「目前我們還無法證實美聯社報導的數量，但主席相信這次自由媒體發揮了其價值，讓我們在重要的議題上必須有所修正。」陸軍、陸戰隊和國防部 長辦公室則表示，失竊的武器僅占一小部分，並非嚴重問題。

不過國會議員的焦點並非系統性改革，而是回報的必要性；過去五角大廈每年定期向國會呈報失竊武器數量，但在1994財政年度停止。近年，則是由國防部長辦公室決定向國會議員通知重大武器損失或失竊案的時間點；不過上一次呈報，已是2017年。

民主黨籍聯邦參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)就表示，他計畫在今夏擬定的國防授權法中加入「義務回報」。