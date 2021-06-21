我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美55.8%成人 完全接種疫苗

台新冠確診增75例 三級以來首降百位以下

怎麼回事？陸軍10年至少失竊1900把槍

編譯林育正／綜合20日電
美聯社調查數據顯示，軍方遭竊或遺失的武器，以步槍最多。(美聯社)
美聯社調查數據顯示，軍方遭竊或遺失的武器，以步槍最多。(美聯社)

據美聯社調查，美軍自2010年起的十年間，至少有1900把槍枝遭竊或遺失，大部分來自陸軍；參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)對此大感震驚，考慮對槍枝管理進行全面系統性整頓。

調查指出，部分遺失的槍枝遭到偷竊，並且被用於街頭暴力犯罪。但也有其他遺失的槍枝，在美軍龐大的供應鏈中無法追蹤。據調查，在部分單位未能提供完成資料與數字可能低估的狀況下，失竊槍枝至少達1900支。

密利上周在參院撥款委員會聽證會表示：「我對這數字感到非常驚訝。」

參謀首長聯席會議主席密利。(美聯社)
參謀首長聯席會議主席密利。(美聯社)

四位聯邦參議員也表示擔憂，范士丹( Dianne Feinstein)質詢，一處陸軍基地曾發生自動攻擊步槍遭竊，轉賣給加州幫派的事件，陸軍該如何處置。

密利對此表示，他已要求各單位軍官徹底清點武器數量；但依照目前回報的數字，失竊的槍枝少於美聯社報導的數量。但密利向范士丹表示：「我還欠你一個明確的答案。」

密利發言人巴特勒上校(Dave Butler)在聲明中表示：「目前我們還無法證實美聯社報導的數量，但主席相信這次自由媒體發揮了其價值，讓我們在重要的議題上必須有所修正。」陸軍、陸戰隊和國防部長辦公室則表示，失竊的武器僅占一小部分，並非嚴重問題。

不過國會議員的焦點並非系統性改革，而是回報的必要性；過去五角大廈每年定期向國會呈報失竊武器數量，但在1994財政年度停止。近年，則是由國防部長辦公室決定向國會議員通知重大武器損失或失竊案的時間點；不過上一次呈報，已是2017年。

民主黨籍聯邦參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)就表示，他計畫在今夏擬定的國防授權法中加入「義務回報」。

國防部 參議員 暴力犯罪

上一則

男子不聽指令被開15槍 警察未被起訴 家屬批執法過當

下一則

佛州同志遊行 小卡車暴衝 1人死亡　

延伸閱讀

伊朗極端保守派勝選後 傳美軍駐伊拉克基地又遇襲

伊朗極端保守派勝選後 傳美軍駐伊拉克基地又遇襲
查獲槍枝、毒品 休士頓脫衣舞場被封

查獲槍枝、毒品 休士頓脫衣舞場被封
加州聖荷西市長提案控槍 讓擁槍者承擔槍枝暴力責任

加州聖荷西市長提案控槍 讓擁槍者承擔槍枝暴力責任
加州聖荷西市長提案控槍 讓擁槍者承擔槍枝暴力責任

加州聖荷西市長提案控槍 讓擁槍者承擔槍枝暴力責任

熱門新聞

亞利桑納州鳳凰城哈仙達照護中心一名無行為能力的女子遭性侵產子，雙方以1500萬元達成和解。(美聯社)

32歲植物人 遭性侵產子 1500萬元和解

2021-06-16 19:57
全美新冠病歿人數即將破60萬人大關，占全球病歿人數15%。圖為去年7月，疫情高峰時期，在手捧病歿者骨灰的家屬，正步出紐約市聖派垂克大教堂。(美聯社)

美新冠死亡數破60萬 占全球15% 八州確診增加

2021-06-14 22:45
一項最新研究指出，抽血樣本分析顯示，位於五個州的民眾早在美國出現新冠確診首例之前，就已經感染了新型冠狀病毒。圖為華盛頓州去年2月爆發疫情的照護中心。(Getty Images)

抽血分析：美國新冠確診首例前 5州已有民眾染疫

2021-06-15 11:04
研究指出，Delta的傳染力比英國變種病毒Alpha高約60%。圖為美國加州15日解除防疫警戒，加州人打了疫苗外出還是願意戴口罩。（中央社）

Delta變種多恐怖？CDC：恐成美主流 WHO：將攻占全球

2021-06-18 22:01
華爾街日報報導，新冠疫情在今年春季反而成為連鎖藥局的搖錢樹。路透

都是疫苗的功勞 美連鎖藥局搶賺「疫外之財」

2021-06-19 15:45
美國金融大亨、海曼資本的創辦人巴斯（Kyle Bass）19日晚間在推特上發布了一張照片，照片中他穿著一件將中國標註為「西台灣」（WEST TAIWAN）的T恤。（取材自推特）

中國變「西台灣」？美金融大亨巴斯穿惡搞T恤挺台

2021-06-20 13:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為何打完新冠疫苗抗體檢驗抗體不高？ 專家說兩個原因

為何打完新冠疫苗抗體檢驗抗體不高？ 專家說兩個原因

不敢脫 錯失「色，戒」女主角？女星親曝與湯唯關係

不敢脫 錯失「色，戒」女主角？女星親曝與湯唯關係
中國變「西台灣」？美金融大亨巴斯穿惡搞T恤挺台

中國變「西台灣」？美金融大亨巴斯穿惡搞T恤挺台
紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵

紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵
沒煙火、遊行 迪士尼門票卻大漲 1家4口度假逾6000元

沒煙火、遊行 迪士尼門票卻大漲 1家4口度假逾6000元