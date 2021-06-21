男子不聽指令被開15槍 警察未被起訴 家屬批執法過當

去年8月2日，北卡羅來納州 摩斯維爾(Mooresville)一名38歲男子卡雷文(Chris Craven)，因心理疾病困擾，在家中大吼大叫準備持槍自盡；警方獲報趕抵現場後，疑似因卡雷文未遵守放下武器的指令而朝他開了至少15槍，致其當場死亡。

事發後，家屬質疑警方執法過當，但近日檢察官 偵結，認為警方開槍有理，做出不起訴處分。

警方表示，據現場錄下影像顯示，卡雷文在聽到警察 放下武器、雙手抱頭的指令後只把手舉起約一秒鐘，隨後就伸到腰間拔槍。警察為保護自身及在場其他人的安全才開槍。檢察官也支持警方論述，表示：「以當時的情形而言，警察有必要立刻對威脅做出反應，因此開槍擊殺當屬合法。」

不過死者家屬對此難以接受，遺孀艾咪‧卡雷文(Amy Craven)說：「我們現在總算懂了家人被警察殺害是什麼感受；檢察官所做出的結論，不過是為了幫警察脫罪，把事實曲解成他們想要的樣子。」家屬委任律師也指出，從影像來看，卡雷文不像是要拔槍，而像是要趴下。律師說：「將向法院聲請公開影像，讓大眾公評。」

據報導，全國去年至少發生900起警察在執法期間殺人的案件，其中至少25%的人有心理疾病的困擾，因此「如何應對有心理疾病的犯罪嫌疑人」其實是警方必須嚴肅面對的問題。不過，由於疑似執法過當的警察很少被起訴，更遑論定罪，導致警方缺乏這一方面的改革動機。除了少部分郡級警局有試點改革外，警界整體對此並不重視。

摩斯維爾北方的夏洛特郡(Charlotte)，就有一個「危機介入小組」(Crisis Intervention Team)，結合警方、家屬與心理疾病專家的力量，盡可能在不威脅到患者生命的前提下，排除患者對社區造成的威脅。這個概念或許可作為其他警局的改革參考，但目前並不普及。