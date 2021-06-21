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佛州同志遊行 小卡車暴衝 1人死亡　

編譯徐薏茹／綜合20日電
佛羅里達州同志遊行19日發生一輛卡車衝撞人群意外事故，造成一人死亡。(美聯社)
佛羅里達州同志遊行19日發生一輛卡車衝撞人群意外事故，造成一人死亡。(美聯社)

佛羅里達州同志遊行19日發生事故，一輛小卡車衝撞人群，造成一人死亡，肇事駕駛經確認與受害者同為勞德岱堡市一男同志合唱團的成員，該合唱團負責人20日表示此事故並非針對LGBTQ社群的蓄意恐怖攻擊。

威爾頓莊園副市長羅利(Paul Rolli)及勞德岱堡市長塔里斯(Dean Trantalis)表示根據初步調查結果，這場事故為一起意外。

肇事司機77歲，目前拘留中，警方尚未提出任何控罪，這名年邁的司機患有疾病，行走有困難，目前正配合調查，沒有證據顯示司機有吸毒或喝酒。

合唱團主席奈特(Justin Knight)說:「受傷的是我們合唱團的成員，駕駛同為我們的一員，就我所知，這不是對LGBTQ的攻擊。」

羅利表示：「初布調查顯示這似乎是悲慘的意外，但沒人說事故原因到底為何。」，羅利及勞德岱堡市長塔里斯當天與其他官員也在現場，當時一輛皮卡車駕駛被告知他是下一輪時突然加速，撞向人群，並持續穿越車道，最後撞向街頭另一端的護欄。

勞德岱堡市警方表示尚未逮捕任何人，目前正與聯邦調查局(FBI)聯手徹底調查。

塔里斯是勞德岱堡市第一位公開出櫃的市長，他一開始稱這起事故為蓄意攻擊，讓當晚情況更為混亂，他在推特中說：「我和周圍的人都很害怕，根據我從僅僅幾呎外看到的，我擔心這可能是蓄意的。」

民主黨眾議員沃瑟曼·舒爾茨(Debbie Wasserman Schultz)也參與這次遊行，她在聲明中表示她人安全但對這起意外深感震驚且心碎。

羅利說：「人們之所以喜歡威爾頓莊園是因為整個社群是一個大家庭，這是我們相處的方式，而這起事故讓很多人擔憂，即使是意外，也是一條生命的損失。」

遊行 社群 眾議員

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