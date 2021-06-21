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加州奧克蘭慶祝6月節 爆發槍擊案1死6傷

編譯陳韻涵／綜合20日電
加州奧克蘭舉辦6月節慶典的梅瑞特湖附近19日發生槍擊案後，警方封鎖現場進行調查。(美聯社)
加州奧克蘭舉辦6月節慶典的梅瑞特湖附近19日發生槍擊案後，警方封鎖現場進行調查。(美聯社)

加州奧克蘭(屋崙)舉辦6月節(Juneteenth)慶典的梅瑞特湖(Lake Merritt)附近發生槍擊案，造成一名22歲男子死亡及六人受傷，但不清楚這起槍擊是否與6月節慶祝活動有關。 

奧克蘭警局警官華森(Johnna Watson)表示，19日傍晚6時30分左右在梅瑞特湖附近傳出槍響，來自舊金山的22歲男子送醫不治，另有五名年齡介於16歲至27歲之間的男子和一名22歲的女性遭槍擊受傷送醫，情況穩定。

警方已著手調查並釐清歹徒犯案動機與嫌犯的身分，已有兩名持槍逃離現場的男子被捕，但尚不清楚他們是否犯下這起槍擊案。 

槍案發生當時在梅瑞特湖附近慢跑的辛普森(Andrew Simpson)表示，他聽到槍響，「眼角餘光瞄到，有名男子持槍指著一輛車，於是大家開始四散奔逃並驚聲尖叫」。 

另有目擊者說，槍聲大作時，有些人縱身躍入湖中。 

奧克蘭市長薛麗比(Libby Schaaf)發表聲明說：「毫無理性的槍擊毀了今晚在梅瑞特湖興高采烈的慶祝活動。」

奧克蘭警方和「奧克蘭犯罪阻擊者」(Crime Stoppers of Oakland)宣布提供4萬元獎金，呼籲民眾提供可以緝捕兇嫌到案的情報資訊。

槍擊 加州 舊金山

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