卡車衝進自行車陣 連撞8名車手 現場混亂

衝撞自行車騎士的皮卡車頭中還嵌著一個自行車車輪。(美聯社)

位於亞利桑納州 鳳凰城東北方三公里車程的山城蕭洛(Show Low)19日發生公路自行車賽事故；在比賽過程中，竟有一輛卡車直接衝進自行車陣中，至少造成八名車手受傷，其中七人傷勢較嚴重，而卡車駕駛竟一路逃竄，直到警方動用武力方才壓制駕駛。

19日在蕭洛舉行、總長58里的Bike the Bluff公路自行車賽有270人參加，上午七時25分時，蕭洛市中心一輛福特(Ford)皮卡車突然衝進自行車陣中；蕭洛市發言人佩恩(Grace Payne)表示，警方曾欲攔下車輛，但是駕駛拒捕，還一路逃竄，直到動用武力後方才壓制駕駛。

事件發生後，安全帽、運動鞋，以及被輾爛或輾碎的腳踏車殘骸散落一地，其中一個車輪還直接嵌進皮卡車頭的網格裡，而皮卡車的車頂及側邊都被撞凹，車窗上還留有彈孔。

此事造成至少八人受傷，六人因傷勢嚴重被送往醫院，其中一人後來還透過直升機送往鳳凰城的醫院，另有二人自行就醫；皮卡駕駛中槍後也被送往醫院，傷勢嚴重但穩定。

此事件還導致60號公路行經蕭洛市區的路段一度封閉。

佩恩表示，目前仍不清楚嫌疑犯的動機，警方目前也尚未透露受傷車手及嫌疑人的身分；蕭洛所屬的納瓦霍郡(Navajo County)警長辦公室及亞利桑納州公共安全廳正在調查此事中。

當地警方發言人斯萊特(Kristine Sleighter)表示，對於發生這樣的事件感到震驚，警方的心與受害人及其家屬同在，並為他們祈禱。