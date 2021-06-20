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男子開車濫射曝動機 疑先前槍擊案遭跟蹤

編譯郭宣含／綜合19日電
19歲少年崔卡里科開車在鳳凰城大都會區濫射，犯下至少八起槍擊案，造成一人死亡和數十人受傷。圖為安全錄像畫面顯示警方持槍逮捕他。(美聯社)
19歲少年崔卡里科開車在鳳凰城大都會區濫射，犯下至少八起槍擊案，造成一人死亡和數十人受傷。圖為安全錄像畫面顯示警方持槍逮捕他。(美聯社)

亞利桑納州19歲男子崔卡里科(Ashin Tricarico)17日在鳳凰城大都會區開車濫射，他被捕後告訴警察，是因為他先前涉入另一起槍擊案，所以覺得有人在跟蹤他；而警方仍在深入調查濫射案起因。

根據18日公開的法律文件，崔卡里科被控17日駕駛白色休旅車90分鐘並在車內濫射，他在三個城市犯下至少八起槍擊案，造成一人死亡和數十人受傷，並引發該區民眾恐慌。

一名目擊者告訴警察，他看到嫌犯從一輛卡車後追上，急切到卡車旁的車道，然後他就聽到槍響；法院文件指出，警方之後在該輛卡車上發現一名男子的屍體，該名男子中彈後傷及頸部與頭部，臉與身體滿是鮮血。

警方表示，崔卡里科承認犯下部分槍擊案，但拒絕談論其他槍擊案，並否認朝一名女子開槍，或射殺一名身分不明的男性。崔卡里科告訴警察，他一個月前在鳳凰城當保全時涉入一場槍擊案，他覺得有人因此在跟蹤他。

警方寫道：「崔卡里科認為，他超過的每輛車和司機都拿槍指著他。」

鳳凰城警察18日晚間在聲明中表示，崔卡里科在鳳凰城北部一間餐廳擔任有執照的武裝保全，他5月5日在餐廳外朝一名據報喝醉的男性顧客開槍，引發一陣騷亂，他也因此被控罪。

崔卡里科17日遭逮補，並於18日遠距出庭受審，並接獲指示聯繫公設律師；馬瑞波卡郡(Maricopa County)公共辯護辦公室未特別為崔卡里科指派公設律師，目前他的庭審安排在24日，他被控一級謀殺罪、從車內開槍罪、加重企圖傷害罪和危害他人安全罪。

警方表示22日前不會公布此案的進一步資訊，並稱調查內容相當複雜。

槍擊 警察 大都會

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