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染疫一年未癒 50歲熱門影集編劇海蒂‧法瑞爾輕生

記者顏伶如／綜合報導
編劇海蒂‧法瑞爾感染新冠病毒一年多後，健康狀況仍然不佳，今年5月底自殺身亡，享年50歲。(Getty Images)
編劇海蒂‧法瑞爾感染新冠病毒一年多後，健康狀況仍然不佳，今年5月底自殺身亡，享年50歲。(Getty Images)

1990年代熱門電視影集「戀愛時代」(Dawson's Creek)編劇海蒂‧法瑞爾(Heidi Ferrer)，感染新冠病毒一年多後健康狀況仍然不佳，今年5月底自殺身亡，享年50歲，身後留下13歲的兒子。

法瑞爾的丈夫、好萊塢製作人兼導演葛斯(Nick Guthe)對好萊塢「綜藝報」(Variety)證實，法瑞爾2020年4月確診感染新冠病毒後，不但沒有痊癒，健康狀況反而不斷惡化，到了今年5月由於神經顫抖造成身體嚴重疼痛，加上其他併發症，只能臥床，於5月26日自殺身亡。

在2020年9月的部落格發文中，法瑞爾寫出遭受新冠病毒打擊的細節，形容染疫之後的康復過程身體狀況非常痛苦，是這輩子從未經歷過的艱難挑戰。

她寫道：「在我最黑暗的時刻，我跟我丈夫說，如果身體狀況沒能好轉，我不想繼續這樣活下去。我並沒有想要自殺的想法，只是不覺得未來的生活品質有機會改善，眼前也看不到光明。」

TMZ娛樂新聞網站報導，過去一年來，法瑞爾對抗「新冠長期症狀」(long covid)的過程中，身體狀況一直走下坡，就在感染病毒的一年多之後，到了5月間已經臥床不起。葛斯受訪時說，「新冠長期症狀」是公共衛生危機，應該迅速解決。

編劇海蒂‧法瑞爾(Heidi Ferrer，右一)，感染新冠病毒一年多後健康狀況...
編劇海蒂‧法瑞爾(Heidi Ferrer，右一)，感染新冠病毒一年多後健康狀況仍然不佳，今年5月底自殺身亡，享年50歲。(Getty Images)

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