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北卡遊客泛舟受困大壩 3死4獲救2失蹤

編譯周芳苑／綜合18日電
北卡羅來納州一群人泛舟越過一座大壩時發生意外，三人不幸死亡，四人獲救，搜索者仍在搜尋兩名失蹤的人。圖為救護車聚集在事發地點附近。(美聯社)
北卡羅來納州一群人泛舟越過一座大壩時發生意外，三人不幸死亡，四人獲救，搜索者仍在搜尋兩名失蹤的人。圖為救護車聚集在事發地點附近。(美聯社)

北卡羅來納州一群人日前泛舟越過一座大壩時發生意外，三人不幸死亡，四人獲救，搜索者18日繼續在河中搜尋兩名失蹤的人。

羅金厄姆郡緊急服務部門(Rockingham County Emergency Services)主管凱茨 (Rodney Cates) 表示，九名遊客17日晚乘坐充氣艇沿著丹河(Dan River)漂流，途經杜克能源(Duke Energy)工廠旁八呎高大壩； 杜克能源公司一名員工17日下午看到泛舟遊客受困，隨即打911。

凱茨說，對失蹤二人的水空搜尋作業持續到17日深夜，18日早上約7時恢復。

凱茨未透露傷亡人員身分，獲救四人被送往醫院，他們在水中待了近24小時，無生命危險。

根據broadify.com掃描儀流量紀錄，第一批救難人員提到，倖存者被發現身處大壩附近的急流中。

17日下午3時15分左右，911電話撥出後不久，可通過公共安全無線電聽到第一批救難人員命令船隻和其他急難水上救援設備前往該地；救難人員轉述來電者提到有五位泛舟的人行經大壩。

救難人員說，流經大壩時的水拉力讓一些人卡在大壩附近，在大壩橋台上陷困境。

凱茨說，河中碎片和岩石會刺破充氣艇或木筏，泛舟時穿救生衣很重要；他不清楚這九人是否使用救生圈。

凱茨說，人們在當地用充氣艇或木筏漂流河中並不罕見，但多數人會遵循標誌在大壩外圍繞行。

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