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健行婦遭熊追擊失聯 搜救隊找不到人…1小時後見她逃出

編譯周芳苑／綜合17日電

阿拉斯加州警方表示，該州一名徒步健行的中年婦女被熊追擊後失聯後，16日生還。

這名婦女是55歲的基弗( Fina Kiefer )，她在布尤特( Butte) 附近的步道Pioneer Ridge Trail 健走時打電話給先生求助，聲稱她被好幾隻熊追趕，不得不使用防熊噴霧防衛。

當局說，基弗打電話給丈夫後不久，便停止再接聽電話和簡訊，她在當地時間15日凌晨 1 時左右被報失蹤，阿拉斯加警方根據線索展開搜查。

阿拉斯加國民兵和志願者15日隨即在事發地區進行陸、空搜查，但運氣不好，16日晚上由於天氣惡劣不得不結束搜索行動。

令人意外的是，就在停止搜索大約一小時後，一名志工在距小道起點約一哩道路上開車時看見基弗正從樹林走出來。

當局說，基弗被送往附近的醫院接受治療。目前還不清楚她傷勢有多嚴重。

據媒體Anchorage Daily News報導，阿拉斯加救援協調中心(Alaska Rescue Coordination Center)負責人巴德士官長說，這位女士被熊追著離開步道，之後就不見蹤影。

巴德又說，這位女士身上有防水火柴，晚間能夠生火。失蹤的這位健行者可看到搜索直升機，但搜索者無法透視茂密植物叢而看見她。

步道 阿拉斯加州 國民兵

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