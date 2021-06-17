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推特人氣女星克莉絲汀泰根爆網路霸凌 遭換角、解約

記者顏伶如╱綜合報導
超級名模出身的好萊塢女星克莉絲汀泰根在推特擁有超高人氣，近日傳出曾網路霸凌青少年。(Getty Images)
超級名模出身的好萊塢女星克莉絲汀泰根在推特擁有超高人氣，近日傳出曾網路霸凌青少年。(Getty Images)

在推特擁有1350萬名追蹤粉絲、超級名模出身的好萊塢女星克莉絲汀泰根(Chrissy Teigen)，日前傳出長年透過社群媒體發言霸凌包括青少年在內的多位受害者；網路霸凌事件曝光後，目標百貨(Target)及梅西百貨公司(Macy's)網站已不再販賣泰根品牌餐具系列產品，Netflix喜劇影集配音演出也被換角。

電視女星蔻特妮‧史托登(Courtney Stodden)在5月10日刊登的新聞網站「野獸日報」(The Daily Beast)專訪中說，青少年時期曾收到泰根用詞冷酷粗鄙的簡訊，包括要她「去自殺算了」、「我等不及要看妳死」。

受到輿論聲浪壓力，泰根5月12日在推特發文寫道，對於史托登所言感到「詫異與難過」，並對史托登道歉。

史托登表示，願意接受泰根道歉，但指出「我希望相信道歉是真心誠意的，不過感覺上似乎是她為了挽救與Target等品牌合作關係的公開伎倆」。

目前Target已停止販賣泰根的餐具品牌。Macy's網站也已移除泰根餐具系列。泰根原本影音串流平台Netflix喜劇影集「好想做一次」(Never Have I Ever)幕後配音，但已被換角。

MTV電視台實境節目「16歲懷孕」(16 and Pregnant)、「少女媽媽」(Teen Mom)主角之一法拉‧亞伯拉罕(Farrah Abraham)15日在社群網站Medium發文寫道，自己也曾是遭到泰根網路霸凌的受害者；據稱泰根曾在社群網站發文中以「妓女」稱呼亞伯拉罕。

流行設計師卡斯特洛(Michael Costello)15日在Instagram發文寫道，2014年被泰根無端指控「種族歧視」的網路霸凌之後，心靈嚴重受傷，直到今天都常想要自殺。

橫跨流行時尚、電視節目主持與食譜出版等領域的泰根，多年來在社群網站叱吒風雲，曾與前總統川普爆發你來我往的隔空筆戰，成為政治新聞版面焦點人物；泰根14日在Medium發文指出：「過去惡劣的推文毫無藉口可以閃躲，被我攻擊的目標不應受到那樣的對待。」

社群網站 霸凌 Target

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