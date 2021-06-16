阿拉巴馬、芝加哥 同日2槍案7死

芝加哥一民宅15日黎明前發生槍擊，造成四死四傷。圖為警車停在該宅(右)前面。(美聯社)

阿拉巴馬州 一名消防栓工廠工人15日半夜持槍打死兩人並射傷另兩人後自殺；數小時後，芝加哥一民宅黎明前也發生槍擊 ，造成四死四傷。

全美凶殺案並未隨著防疫限制解除而減少，反而比疫情 爆發前多。

阿拉巴馬州槍擊案於凌晨2時30分左右發生在位於艾伯特維爾市(Albertville)的是Mueller消防栓公司工廠；天亮後不久，槍手屍體在距工廠約 15 哩的吉普車內被發現；艾伯特維爾市警察局長史密斯(Jamie Smith)在記者會上說，車內發現多件武器。

阿拉巴馬州一名消防栓工廠工人15日半夜持槍打死兩人並射傷另兩人，而後自殺。圖為發生槍案的Mueller工廠。(美聯社)

史密斯說，目前尚不清楚犯案動機。

警長確認死者是多賓斯(Michael Dobbins)和大衛．霍頓(David Horton)，槍手則是34歲的霍頓(Andreas Horton)；槍手與死者之一同姓霍頓，但只是同事，沒有其他關係。

槍手死在自己車內，車子停靠在公墓旁路上，可眺望他母親墳墓；槍手母親2011年癌症去世。霍頓的遠親沃特金斯(Sanchez Watkins)形容霍頓是好人，非常安靜隨和。

警察局長說，案發現場涵蓋大片區域，受害者分處兩、三個不同位置。

案發時在家的Mueller公司員工溫塞(Cody Windsor)說，霍頓不多言，最近經歷母親去世。

Mueller 工廠有超過 400位員工，工廠所在的這座城市被稱「世界消防栓之都」。

全美槍支暴力備受關注。警方稱，阿拉巴馬州與芝加哥15日先後發生槍擊，上周末也有不幸事件，芝加哥、德州奧斯汀和喬治亞州薩瓦納大規模槍擊造成兩死、至少30人受傷。

執法人員原期望全美解除疫情限制後，去年凶殺案激增的問題可隨之消失，沒想到仍高於疫情前；治安專家擔心美國犯罪一連20年減少的情況可能逆轉。