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規勸顧客戴口罩起爭執 喬州超市收銀員遭槍殺

中央社／亞特蘭大14日綜合外電
喬治亞州一名超市收銀員今天遭顧客槍殺，起因是規勸顧客戴口罩引發口角。(取材自推特)
喬治亞州一名超市收銀員今天遭顧客槍殺，起因是規勸顧客戴口罩引發口角。(取材自推特)

警方表示，美國喬治亞州一名超市收銀員今天遭顧客槍殺，起因是規勸顧客戴口罩引發口角。

紐約郵報」（New York Post）引述「亞特蘭大新聞憲政報」（Atlanta Journal-Constitution）與喬治亞州調查局（Georgia Bureau of Investigation）報導，下午一時過後不久，狄卡布郡（Dekalb County）大熊超市（Big Bear Supermarket）一名女收銀員請30歲男顧客塔克（Victor Tucker Jr.）戴口罩遭拒，兩人發生爭執後，塔克東西也沒買就走出店外。

誰料到塔克隨即折返，據稱朝著女收銀員頭部開槍，介入處理的退休員警也遭波及中彈。

「紐約郵報」報導還說，塔克開槍後試圖從前門逃走，但隨即遭到趕來的員警制伏逮捕。他也被送至醫院治療，目前狀況穩定。

狄卡布郡（Dekalb County）警長馬杜斯（Melody Maddox）在記者會上說：「是因為口罩的緣故。我不知道當時有戴還是沒有戴。民眾對要不要戴口罩各有看法，尤其現在正處敏感時刻。」

馬杜斯說，事發前超市裡有幾位顧客，槍手冷不防掏槍射殺收銀員後，警衛隨即開槍還擊。

根據共和黨籍州長坎普（Brian Kemp）發布的行政命令，喬治亞州的商店可請求顧客戴口罩以避免散播新冠病毒，但禁止強迫。

馬杜斯說，3人都緊急送醫，身中2槍的警衛情況穩定，但她沒有公布上述人士的姓名。

馬杜斯說，警衛是有30年警界資歷的當地後備員警，在超市兼差，事發當時有穿防彈背心。

口罩 喬治亞州 紐約

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