洩密給媒體入獄 前國安局翻譯提早獲釋 改居家軟禁

因洩漏政府機密給媒體，遭判五年又三月徒刑的瑞艾麗提·溫納已結束牢獄生涯，改為居家軟禁。(美聯社)

因洩漏政府機密給媒體遭判五年又三月徒刑的前國家安全局(NSA)女包商瑞艾麗提·溫納(Reality Winner)，已結束牢獄生涯，改為居家軟禁，不斷替她爭取無罪獲釋的人認為，改為軟禁也值得慶祝。

美聯社14日報導，現年29歲的溫納於2018年在法庭認罪，法庭判處五年又三個月有期徒刑；檢方說，這是把政府資訊洩漏給媒體「罪行」受到的最長徒刑。

她的律師艾倫(Alison Grinter Allen)說，溫納和家人正努力治療她被關押的創傷，希望「補回逝去的歲月」。

她在喬治亞州奧古斯塔國安局擔任特約翻譯員時，把一份機密文件印出來，藏到絲襪裡，然後寄給一家網路媒體。

當局從未公布哪家媒體收到這份機密文件，不過法務部2017年6月宣布逮捕她時，The Intercept網站同一天報導這份文件的內容。

這份日期為5月5日的文件指出，俄國政府在2016年總統選舉前，設法滲透到佛羅里達州一家計票軟體供應商內部，也滲透到選務官員的電郵帳戶。

判決前，她在聯邦法院審理期間羈押的時間，也算做已服的刑期；聯邦監獄 局說，她本來11月23日即可出獄，現在提早讓她改為在家軟禁，只提早了幾個月讓她離開監獄。

2018年8月，她對審判庭法官認罪，說「我的行為，嚴重背叛了國家對我的信任」。

溫納曾以健康理由，籲請川普 總統特赦她，川普不理，可能因為她曾在社交媒體上，譏諷川普為「沒有靈魂的褐毛猩猩」。當時，她說她的健康情況，是最容易感染新冠肺炎的類型。

溫納的姊姊去年7月曾透露，她新冠病毒檢測 呈陽性反應，等於確診，但沒有顯現病症。