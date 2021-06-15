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解封後犯罪案增加 民眾不敢出門 各地城市新挑戰

記者顏伶如、編譯洪毅／綜合報導
全美各地陸續解封，餐廳、酒吧恢復正常營業，但犯罪案件頻傳卻讓居民繼續選擇留在家裡不敢出門，觀光客卻步不前。(美聯社)
全美各地陸續解封，餐廳、酒吧恢復正常營業，但犯罪案件頻傳卻讓居民繼續選擇留在家裡不敢出門，觀光客卻步不前。(美聯社)

美國出現新冠病毒傳播一年多後，就在疫情終於趨緩的此時，各地城市卻因犯罪增加而面臨新挑戰。「紐約時報」分析，全美各地陸續解封，餐廳、酒吧恢復正常營業，政府領導團隊正為振興經濟全力衝刺，但犯罪案件頻傳卻讓當地居民繼續選擇留在家裡不敢出門，觀光客卻步不前。

紐時報導，如今在全美各地不斷發生的凶殺案、攻擊及搶劫車輛等犯罪案件，似乎沒有消退跡象。以德州奧斯汀(Austin)為例，市中心夜店區12日清晨發生大規模槍擊事件，共有14人受傷。

已完全解除防疫限制的邁阿密，近幾個月來觀光人潮紛紛回籠。邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)檢察官及警方6月初推出旨在對抗槍擊案發生的「夏季熱潮行動計畫」(Operation Summer Heat)；具體措施包括增設路燈與監視器鏡頭，對於犯罪升高的「熱點」指派專責檢察官，警方也針對舉行非法派對的場所加強掃盪。

紐時指出，各地商家殷切期盼觀光人潮恢復，犯罪案件不斷出現讓商店負責人特別感到焦慮。

家族餐廳Berghoff從1898年就在芝加哥經營迄今的餐廳老闆畢爾霍夫(Pete Berghoff)便說，計畫今年7月全面恢復正常營業，但近來某些年輕人在芝加哥市中心區聚眾滋事還釀成暴力事件，則令人感到不安。他說：「我們對於重啟營業雀躍不已，但我們必須確保所有人在市中心區都能覺得安全。」

「華盛頓郵報」也報導，全美槍枝暴力有持續嚴峻的趨勢。上周末，逾120人成為槍下亡魂；今年前五個月共8100人死於槍下，平均每天54人，比過去六年同期的平均還要多14人，若將傷者也計算在內，則至少是過去20多年來槍枝暴力最嚴重的時候。

槍枝暴力的主要原因包括社會上的各種不平等現象，擁槍率愈來愈高，以及警民關係緊張等，這些因素在疫情及「黑人命也是命」(BLM)抗爭後被激化。

按照往年經驗，槍擊事件在夏季多呈增加狀態，今年又適逢陸續解封，讓外界愈發擔憂夏季的情景將是如何。

觀光 槍擊 疫情

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