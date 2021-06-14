曾在喜萊莉電郵案揭柯林頓總統密會司法部長 記者自殺
曾在2016年率先披露前司法部長蘿蕾塔·林奇(Loretta Lynch)於機場停機坪與前總統柯林頓秘密會面的阿拉巴馬州電視台記者塞恩(Christopher Sign)，12日被發現陳屍家中，警方初步調查研判為自殺。
2016年6月間，當時為美國廣播公司(ABC)亞利桑納州地方電視台記者的塞恩，獨家報導披露林奇在鳳凰城機場停機坪與柯林頓秘密會面，當時司法部正在調查柯林頓妻子喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)在國務卿任內以私人電郵處理公務。
阿拉巴馬州胡佛(Hoover)警方指出，12日早晨8時13分接獲911電話報案指出，一名男子陳屍在家中。先遣急救員趕抵現場發現塞恩已回天乏術。塞恩身後留下妻子與三個兒子。塞恩曾是阿拉巴馬大學足球校隊隊員，在美國廣播公司位於布明罕的地方電視台擔任記者。
45歲的塞恩在2016年報導柯林頓與林奇的機場秘密會談後，柯林頓與林奇均對外澄清，這次碰面只是一場臨時的朋友聊天。不過，就在兩人會面的幾天之後，聯邦調查局(FBI)決定不對喜萊莉．柯林頓提出刑事起訴，當時喜萊莉正在角逐總統大選。
不過，2016年大選前倒數兩周，FBI局長柯米(James Comey)致函國會指出，喜萊莉電郵案已重啟調查。調查人員在喜萊莉機要艾比汀(Huma Abedin)的丈夫、國會議員韋納(Anthony Weiner)的筆電裡，發現大量的喜萊莉、柯林頓電郵。選前最後兩天，電郵案調查宣告結案。
2016年總統大選，原本被看好的喜萊莉‧柯林頓，最後輸給了共和黨對手川普。某些政治觀察家指出，柯米在選前關鍵時刻寫給國會的信，導致喜萊莉‧柯林頓與入主白宮的機會擦肩而過。
2020年2月，塞恩在爆料新書「停機坪的秘密」(Secret on the Tarmac)出版前夕接受福斯新聞網(Fox News)專訪時說，柯林頓與林奇的會面頗不尋常，「那是一場安排好的計面，絕非湊巧相遇」。
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