曾在喜萊莉電郵案揭柯林頓總統密會司法部長 記者自殺

塞恩曾在2020年2月出版爆料新書「停機坪的秘密」。(取材自臉書)

曾在2016年率先披露前司法部長蘿蕾塔·林奇(Loretta Lynch)於機場停機坪與前總統柯林頓 秘密會面的阿拉巴馬州 電視台記者塞恩(Christopher Sign)，12日被發現陳屍家中，警方初步調查研判為自殺。

2016年6月間，當時為美國廣播公司(ABC)亞利桑納州地方電視台記者的塞恩，獨家報導披露林奇在鳳凰城機場停機坪與柯林頓秘密會面，當時司法部正在調查柯林頓妻子喜萊莉 ‧柯林頓(Hillary Clinton)在國務卿任內以私人電郵處理公務。

阿拉巴馬州胡佛(Hoover)警方指出，12日早晨8時13分接獲911電話報案指出，一名男子陳屍在家中。先遣急救員趕抵現場發現塞恩已回天乏術。塞恩身後留下妻子與三個兒子。塞恩曾是阿拉巴馬大學足球校隊隊員，在美國廣播公司位於布明罕的地方電視台擔任記者。

45歲的塞恩在2016年報導柯林頓與林奇的機場秘密會談後，柯林頓與林奇均對外澄清，這次碰面只是一場臨時的朋友聊天。不過，就在兩人會面的幾天之後，聯邦調查局(FBI)決定不對喜萊莉．柯林頓提出刑事起訴，當時喜萊莉正在角逐總統大選。

不過，2016年大選前倒數兩周，FBI局長柯米(James Comey)致函國會指出，喜萊莉電郵案已重啟調查。調查人員在喜萊莉機要艾比汀(Huma Abedin)的丈夫、國會議員韋納(Anthony Weiner)的筆電裡，發現大量的喜萊莉、柯林頓電郵。選前最後兩天，電郵案調查宣告結案。

2016年總統大選，原本被看好的喜萊莉‧柯林頓，最後輸給了共和黨對手川普。某些政治觀察家指出，柯米在選前關鍵時刻寫給國會的信，導致喜萊莉‧柯林頓與入主白宮的機會擦肩而過。

2020年2月，塞恩在爆料新書「停機坪的秘密」(Secret on the Tarmac)出版前夕接受福斯新聞網(Fox News)專訪時說，柯林頓與林奇的會面頗不尋常，「那是一場安排好的計面，絕非湊巧相遇」。